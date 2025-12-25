पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों की खैर नहीं, 500 से अधिक बुलेट बाइकों पर बुलडोजर एक्शन

राजस्थान के अलवर में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है. अलवर पुलिस ने 500 से अधिक बुलेट और मॉडिफाइड बाइकों के अवैध साइलेंसरों को जब्त कर उन पर बुलडोजर चला दिया. इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है.

और पढ़ें

पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले बुलेट बाइक के खिलाफ कार्रवाई

दरअसल, बीते कुछ समय से अलवर में युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर लाइक और व्यू पाने के लिए बाइक स्टंट करने, तेज रफ्तार में पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में उत्पात मचाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के बीच डर और असहजता का माहौल बन रहा था.

इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अलवर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया. इस अभियान के तहत शहर के अलग-अलग इलाकों से 500 से ज्यादा मॉडिफाइड बाइकों को जब्त किया गया.

गुरुवार को इन बाइकों से अवैध साइलेंसर हटाए गए और फिर शहर के एसएमडी सर्किल के पास स्थित राजर्षि कॉलेज ग्राउंड की मुख्य सड़क पर सभी साइलेंसरों को बिछाकर उन पर बुलडोजर चलाया गया. मौके पर ट्रैफिक पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

Advertisement

बच्चों और महिलाओं को ऐसी आवाज से डराने की कोशिश

इस कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने कहा कि यह केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक कड़ा संदेश है. उन्होंने बताया कि कई युवक जानबूझकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं और बच्चों के आसपास तेज आवाज वाले साइलेंसर चलाते हैं, जिससे लोगों को मानसिक और शारीरिक परेशानी होती है.

एएसपी ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई भी युवक स्टंटबाजी करता है या बाइक से पटाखे जैसी आवाज निकालता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की नजर ऐसे सभी लोगों पर है और आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

---- समाप्त ----