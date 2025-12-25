scorecardresearch
 
पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों की खैर नहीं, 500 से अधिक बुलेट बाइकों पर बुलडोजर एक्शन

अलवर पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए 500 से ज्यादा मॉडिफाइड बाइक और बुलेट के अवैध साइलेंसरों पर बुलडोजर चला दिया. स्टंटबाजी और पटाखे जैसी आवाज निकालने की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई. पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे युवाओं के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा. अधिकारी ने कहा कि कई युवक जानबूझकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं और बच्चों के आसपास ऐसे साइलेंसर वाली बाइक चलाते हैं.

साइलेंसरों को जब्त कर बुलडोजर कार्रवाई (Photo: Screengrab)
राजस्थान के अलवर में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है. अलवर पुलिस ने 500 से अधिक बुलेट और मॉडिफाइड बाइकों के अवैध साइलेंसरों को जब्त कर उन पर बुलडोजर चला दिया. इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है.

पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले बुलेट बाइक के खिलाफ कार्रवाई

दरअसल, बीते कुछ समय से अलवर में युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर लाइक और व्यू पाने के लिए बाइक स्टंट करने, तेज रफ्तार में पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में उत्पात मचाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के बीच डर और असहजता का माहौल बन रहा था.

इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अलवर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया. इस अभियान के तहत शहर के अलग-अलग इलाकों से 500 से ज्यादा मॉडिफाइड बाइकों को जब्त किया गया. 

गुरुवार को इन बाइकों से अवैध साइलेंसर हटाए गए और फिर शहर के एसएमडी सर्किल के पास स्थित राजर्षि कॉलेज ग्राउंड की मुख्य सड़क पर सभी साइलेंसरों को बिछाकर उन पर बुलडोजर चलाया गया. मौके पर ट्रैफिक पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

बच्चों और महिलाओं को ऐसी आवाज से डराने की कोशिश

इस कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने कहा कि यह केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक कड़ा संदेश है. उन्होंने बताया कि कई युवक जानबूझकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं और बच्चों के आसपास तेज आवाज वाले साइलेंसर चलाते हैं, जिससे लोगों को मानसिक और शारीरिक परेशानी होती है.

एएसपी ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई भी युवक स्टंटबाजी करता है या बाइक से पटाखे जैसी आवाज निकालता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की नजर ऐसे सभी लोगों पर है और आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

 

