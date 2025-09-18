scorecardresearch
 

'0' बैलेंस में भी निकले पैसे, मेवात में ATM पर लगी भीड़; पुलिस ने कई युवकों को पकड़ा

SBI बैंक के एटीएम में '0' बैलेंस होने के बाद भी लोगों के खातों से पैसे निकालने लगे. इस दौरान कुछ लोगों ने इस तकनीकी खराबी का जमकर फायदा उठाया. हालांकि, बैंक के अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं.

जीरो बैलेंस में भी ATM से निकले पैसे. (Photo: Representational )
वैसे तो आपने ATM में कई तरह की गड़बड़ी के मामले देखे होंगे. लेकिन अलवर व मेवात क्षेत्र में SBI बैंक के ATM में जीरो बैलेंस होने पर भी लोगों के पैसे निकालने लगे. यह सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई. इस पर एसबीआई बैंक के एटीएम में लोगों की भीड़ लग गई बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालने के लिए पहुंचे. 

मामले की जानकारी मिलते ही बैंक प्रशासन ने पुलिस को इस पूरे मामले से अवगत कराया इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची वह एटीएम को बंद करवाया और एटीएम में पैसे निकालने वाले युवकों को हिरासत में लिया. हालात इस पूरे मामले पर एसबीआई के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

अलवर में बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर एक सूचना वायरल हुई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एटीएम से जीरो बैलेंस खातों से भी पैसे निकल रहे हैं. इस दावे के बाद शहर के तमाम इलाकों में स्थित एटीएम पर भारी भीड़ जुट गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर सक्रिय हुई और सभी एटीएम पर टीमें भेजी गईं. 

कोतवाली थाना सहित अन्य थानों की पुलिस ने मौके से कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस ने उनके मोबाइल और वाहन भी जब्त किए हैं. एसबीआई की वेबसाइट में तकनीकी फाल्ट की भी सूचना थी. जिसके बाद ठगी से जुड़े युवक एटीएम पर जुट गए.

कोतवाली पुलिस ने करीब एक दर्जन युवकों को पकड़ा है और देर रात तक पूछताछ जारी रही. इस घटनाक्रम से शहरभर में हलचल और चर्चा का माहौल बन गया.

अलवर व उसके आसपास के शहरों में इस तरह के हालात बन गए. इस दौरान पुलिस ने करीब 20 से ज्यादा एटीएम को बंद करवाया और 50 युवाओं को हिरासत में लिया. एसबीआई बैंक के सभी एटीएम पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए और रात भर यह हंगामा चलता रहा. 

इस संबंध में एसबीआई बैंक के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की सूचना मिलते ही एटीएम को बंद करवाया गया.

