ऐप पर बुकिंग, ट्रैवलिंग और फिर रास्ते में लूट... कैब शेयरिंग करते हैं तो आपको अलर्ट कर देगी ये कहानी

अगर आप कभी कैब शेयरिंग ऐप के माध्यम से यात्रा करते हैं तो यह कहानी आपके लिए चेतावनी है. अलवर पुलिस ने फरीदाबाद के रहने वाले विजय चौधरी नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है. पुलिस का कहना है कि इस आरोपी ने कैब शेयरिंग एप पर बुकिंग की और कैब में लोगों को बैठाकर रास्ते में लूट लिया.

23 और 27 सितंबर को अलवर के पिनान कट पर दो घटनाएं हुईं. पहली घटना में विजय ने अपने शिकार को कैब में बिठाया और मेकअप का सामान, सोने की चैन और 5,000 रुपये कैश सहित उनके पास मौजूद सारा सामान लूट लिया. दूसरी घटना में दो लैपटॉप और महत्वपूर्ण दस्तावेज लूट लिए. पुलिस ने बताया कि इस मामले में वाहन चालक ही था, जो अंग्रेजी बोल रहा था.

जांच में सामने आया कि विजय मोबाइल ऐप पर कैब बुकिंग करता था. लोग इस ऐप के माध्यम से अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक मानकर बुकिंग करते थे, लेकिन वह मौके का फायदा उठाकर लूटपाट करता था. तकनीकी सहायता और गहन जांच के बाद पुलिस ने संदिग्ध को चिह्नित किया और उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने विजय के कब्जे से दो कार, पांच लैपटॉप, चार हार्डडिस्क, पांच पैन ड्राइव, दो कैमरे, एक सोने की चेन और विदेशी करेंसी बरामद की है. जांच में यह भी पता चला कि लैपटॉप और हार्ड डिस्क में लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो मिले, जिनका उपयोग वह ब्लैकमेल करने के लिए करता था. आरोपी युवतियों को फ्रेंड बनाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाता और फिर ब्लैकमेलिंग करता था.

यह मामला स्पष्ट करता है कि कैब शेयरिंग करते समय सतर्क रहना कितना जरूरी है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर के पिनान कट से रोजाना हजारों लोग यात्रा करते हैं. तकनीकी जांच और गहन कार्रवाई के बाद आरोपी को पकड़ा जा सका. एएसपी ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने कहा कि पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की और घटना स्थल के आसपास गहन जांच की. इसके बाद तकनीकी और सुराग जुटाकर आरोपी विजय को गिरफ्तार किया गया. दो लूटपाट की घटनाओं में आरोपी को अरेस्ट किया गया है. उसके कब्जे से कैश, सोना, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद हुआ है.

