DJ के शोर में दब गईं मासूम की चीखें, दशहरा मेले में गाड़ी के नीचे आने से 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत

अलवर जिले के गोविंदगढ़ में दशहरा मेले के दौरान 6 वर्षीय बालक देवकरण डीजे गाड़ी के पहिए के नीचे दब गया. भारी शोर के कारण उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दी. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पिता मेले में खिलौने बेचते थे, हादसा परिवार के लिए भारी चोट बन गया.

DJ गाड़ी के नीचे आने से मासूम की मौत (Photo: Screengrab)
अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में दशहरा मेले की खुशी मातम में बदल गई. मेले में शामिल 6 वर्षीय मासूम देवकरण पुत्र यादराम डीजे गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया. हादसा इतना भयावह था कि शोर के कारण उसकी चीख-पुकार किसी को सुनाई नहीं दी.

बालक देवकरण अपने तीन दोस्तों के साथ मेले में आया था. जैसे ही डीजे बजना शुरू हुआ, तीनों दोस्त डीजे पर नाचने दौड़े. उसी समय टेंपो के चालक ने गाड़ी बैक करनी शुरू की. दो बच्चे भाग गए, लेकिन देवकरण पीछे रह गया और टेंपो के पहिए के नीचे आ गया. आसपास मौजूद लोग शोर में किसी तरह से स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाए.

डीजे गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया मासूम

दूसरे बच्चे ने लोगों को सूचना दी, तब जाकर देवकरण को खोजा गया. उसे डीजे के पहिए से निकालकर रामगढ़ उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने के कारण उसे अलवर रेफर किया गया और बाद में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लाया गया. उपचार के दौरान देवकरण की मौत हो गई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

हादसे के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है. देवकरण के पिता दशहरा मेले में खिलौने बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे.  इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.  पुलिस ने घटना की जानकारी दी है और सुरक्षा उपायों को लेकर चेतावनी जारी की गई है. दशहरा मेले में सुरक्षा व्यवस्था की कमी से 6 वर्षीय मासूम की मौत से परिवार और गांव में मातम पसर गया. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

