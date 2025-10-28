scorecardresearch
 

अलवर में हैवानियत! दहेज के लिए गर्भवती महिला को लाठी-डंडों से पीटा, भ्रूण की मौत

अलवर में दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने एक गर्भवती महिला को बुरी तरह से मारपीट की, जिससे महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई. इस संबंध में पीड़िता ने 25 अक्टूबर को फोन पर अपने परिवार को जानकारी दी, जिसके बाद महिला के पिता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

अपना दर्ज बयां करती पीड़ित महिला. (Photo: ITG)
राजस्थान के अलवर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने एक गर्भवती विवाहिता से बुरी तरह से मारपीट की, जिससे महिला के गर्भ में पल रहे नवजात की मौत हो गई. जबकि पीड़िता की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उसे अलवर के राजकीय महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस संबंध में पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

पीड़िता ने बताया कि 24 अक्टूबर को मेरे पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने मेरे साथ मारपीट की. मैं गर्भवती थी और मेरे पेट में साढ़े चार साल का बच्चा था, जिसकी मारपीट में मौत हो गई है. इसके अगले दिन मैंने अपने घर फोन कर मारपीट के बारे में जानकारी दी. इसके बाद मेरे पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने मेरे घरों वालों के सामने मुझे फिर मारा और मेरे पिता से भी बदसलूकी की. इसके बाद मेरे पिता ने 112 पर फोन कर पुलिस को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी तो पुलिस ने मुझे पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से मुझे इलाज के लिए आगे रेफर कर दिया गया.

2023 में हुई थी शादी

पुलिस के अनुसार, पीड़िता प्रियंका मीना (उम्र करीब 20-22 वर्ष) की शादी साल 2023 में सर्वेश मीना पुत्र लहरीप्रसाद मीना निवासी बिगोता (टहला क्षेत्र) से हुई थी. प्रियंका के पिता हरसहाय मीना निवासी बडला, तहसील राजगढ़ ने शादी में एक मोटरसाइकिल, एक लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात और घरेलू सामान दिया था. लेकिन ससुराल पक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ. शादी के बाद से ही प्रियंका को दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा.

पीड़िता का हालत गंभीर

पीड़िता के पिता हरसहाय मीना ने शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ महीने पहले दहेज कम लाने के आरोप में ससुरालवालों ने प्रियंका को घर से निकाल दिया था. समझौते के बाद 24 अक्टूबर को उसे वापस ससुराल भेजा दिया, लेकिन अगले ही दिन 25 अक्टूबर को प्रियंका ने फोन पर परिजनों को बताया कि उसके पति सर्वेश मीना, सास नर्बदा देवी, ससुर लहरीप्रसाद मीना और ननद राहुल मीना ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की. आरोपियों ने गर्भवती प्रियंका के पेट में लात मारी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और ब्लीडिंग शुरू हो गई.

इसके बाद घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी और प्रियंका को पहले इलाज के लिए बिगोता अस्पताल और फिर अलवर के राजकीय महिला अस्पताल रेफर कर दिया. डॉक्टरों ने जांच में पुष्टि की की पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी है. फिलहाल पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस ने बताया कि इस संबंध में पीड़िता के पिता हरसहाय मीना ने अपने दामाद समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न व गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए टहला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----
