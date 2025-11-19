scorecardresearch
 

'ये बच्ची हमारे बेटे की नहीं है...', कैरेक्टर पर सवाल उठाते थे सास-ससुर, बहू ने 9 माह की बेटी को उतारा मौत के घाट

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास में 9 माह की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या करने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ससुराल पक्ष द्वारा चरित्र पर सवाल उठाने, बेटी होने पर ताने देने और दहेज मांगने से परेशान महिला ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया. परिवारिक प्रताड़ना और अविश्वास ने उसे अपनी ही बच्ची की जान लेने पर मजबूर कर दिया.

कैरेक्टर पर ताना मारते थे सास- ससुर, बहू ने ले ली बेटी की जान (Photo: ITG)
राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास में 9 माह की मासूम बच्ची को गला घोंटकर मौत के घाट उतारने वाली उसकी बेरहम मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में हत्यारी मां ने बड़े खुलासे किए हैं. उसने पुलिस को बताया कि उसके सास ससुर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि छोटी बच्ची उसके बेटे की नहीं है. आए दिन उसको ताना मारते और उसको प्रताड़ित करते थे. ऐसे में परेशान होकर उसने अपनी मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है.

खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास में 16 नवंबर को 9 माह की मासूस बच्ची की हत्या का मामला सामने आया. जफरुद्दीन नाम के व्यक्ति ने किशनगढ़ बास थाने में मामले में एफआईआर दर्ज करवाते हुए कहा कि रुनीजा नाम की महिला ने अपनी 9 माह की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी है. कमरे में बिछी खाट पर 9 माह की बच्ची अक्स का शव पड़ा हुआ मिला. इस पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की.

मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. इस मामले में पुलिस ने अक्स की मां रुनीजा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में रुनीजा ने बड़ा खुलासा किया. उसने बताया कि उसके सास ससुर और ससुराल पक्ष के लोग ताना मारते थे व उसके ऊपर शक करते थे और गंभीर आरोप लगाते थे.वो लोग चाहते थे कि मेरा बेटा हो लेकिन बेटी हुई. लड़की होने के बाद उन लोगों ने कहा कि वो उनके बेटे की नहीं है किसी और की है.

इस बात को लेकर आए दिन घर में लड़ाई होती थी और ससुराल पक्ष के लोग ताना मारते थे. जिससे परेशान होकर रुनीजा ने अपनी 9 माह की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी. उसके बाद वह घर से भाग गई थी. पुलिस पूछताछ में रुनीजा ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज की भी डिमांड कर रहे थे और दहेज में गाड़ी मांग रहे थे जिससे वो लंबे समय से परेशान थी. साल 2022 में रुनीजा की शादी हुई थी और शादी के लंबे समय बाद उनके बेटी हुई थी. लेकिन परिवार के तानों से परेशान होकर उसने यह घिनौना कदम उठाया.

