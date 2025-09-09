scorecardresearch
 

अलवर: 15 फीट लंबा, 150KG वजन... कॉलेज में अजगर देख उड़े परीक्षा दे रहे छात्रों के होश, फिर...

अलवर के कॉमर्स कॉलेज में मंगलवार सुबह परीक्षा के दौरान 15 फीट लंबा और करीब 150 किलो वजनी अजगर दिखाई देने से अफरा-तफरी मच गई. अभ्यर्थियों ने शोर मचाकर कॉलेज स्टाफ को सूचना दी. वन विभाग की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और बाला किला के जंगलों में छोड़ दिया.

कॉलेज से अजगर का रेस्क्यू किया गया (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
कॉलेज से अजगर का रेस्क्यू किया गया (Photo: Himanshu Sharma/ITG)

अलवर शहर के कॉमर्स कॉलेज में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब परीक्षा के दौरान कॉलेज परिसर में 15 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया.  उस समय कॉलेज में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा चल रही थी और अभ्यर्थी बेंच पर बैठे हुए थे. अचानक एक अभ्यर्थी की नजर बेंच के नीचे पड़े अजगर पर पड़ी. अजगर का वजन करीब 150 किलो था.

अजगर को देखते ही परीक्षा केंद्र में अफरा-तफरी मच गई. अभ्यर्थी और स्टाफ घबराकर इधर-उधर भागने लगे. कुछ देर तक माहौल तनावपूर्ण रहा और परीक्षा केंद्र पर दहशत छा गई. तुरंत मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम कॉलेज पहुंची.

कॉलेज में अजगर दिखने से हड़कंप 

करीब चार से पांच वन कर्मियों ने मिलकर अजगर को काबू किया. इसे रेस्क्यू करने में टीम को लगभग एक घंटे का समय लगा. बाद में अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़कर बाला किला के जंगलों में छोड़ दिया गया. राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित रहे.

वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाला किला बफर जोन का जंगल कॉलेज से नजदीक है. इसी कारण अक्सर जंगली जानवर और अजगर शहर के आसपास के इलाकों में आ जाते हैं. एक महीने पहले भी मेडिकल कॉलेज के पास अजगर दिखाई दिया था. इस घटना ने एक बार फिर लोगों को सतर्क कर दिया है कि शहर के किनारे बसे जंगलों से आए दिन ऐसे जीव निकल सकते हैं.
 

