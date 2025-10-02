scorecardresearch
 

मंत्री के घर के सामने बनी पानी की टंकी पर चढ़ा सिविल डिफेंस वॉलंटियर, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

अलवर शहर में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सिविल डिफेंस का वॉलंटियर भानू पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और आत्महत्या की चेतावनी दी. पुलिस और प्रशासन के समझाने पर कुछ देर बाद वह नीचे उतरा. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

सिविल डिफेंस वालंटियर टंकी पर चढ़ा (Photo: Screengrab)
अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सिविल डिफेंस का वॉलंटियर भानू निवासी कठूमर अचानक शिशु अस्पताल परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया. यह स्थान वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के सामने स्थित है.

भानू ने टंकी से नीचे एक मांग पत्र फेंकते हुए आरोप लगाया कि सिविल डिफेंस विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है. उसने कहा कि उन्हें मिलने वाले पैसों में कटौती की जाती है और इस भ्रष्टाचार को तुरंत बंद किया जाना चाहिए. भानू ने जिला कलेक्टर को चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह टंकी से कूद जाएगा.

पानी की टंकी पर चढ़ा युवक 

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस अधिकारी और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार रश्मि शर्मा भी पहुंचीं और युवक को समझाने का प्रयास किया. काफी देर की मशक्कत के बाद भानू नीचे उतर आया. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी.

इस दौरान तहसीलदार ने कोतवाली थाना प्रभारी नरेश शर्मा की गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि क्या अब थाना प्रभारी को मौके पर बुलाने के लिए विशेष निमंत्रण भेजना पड़ेगा. उन्होंने इस लापरवाही को गंभीर मामला बताया और कहा कि इस विषय पर उच्चाधिकारियों से चर्चा की जाएगी.

कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा

भानू के टंकी पर चढ़ने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. लोगों ने वीडियो और तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं. फिलहाल पुलिस ने युवक को अपनी अभिरक्षा में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.
 

