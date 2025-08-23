ट्रैक्टर की वजह से बची पूरी फैमिली की जान, मकान ढहने से 7 लोग हुए घायल

राजस्थान के अलवर जिले में में शनिवार सुबह तड़के बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बारिश के चलते एक किसान का मकान अचानक ढह गया, जिसमें उसके परिवार के सात सदस्य मलबे में दब गए. हालांकि, घर के बरामदे में खड़े ट्रैक्टर की वजह से बड़ा हादसा टल गया और सभी लोगों की जान बच गई.

ढह गया मकान, बची सात लोगों की जान

जानकारी के अनुसार, किसान रेशा खान अपनी पत्नी शेरी, दो बेटे इन्नत और साहिल, पोता नौशाद और दो पोतियों शहजुम और गुलप्सा के साथ बरामदे में सो रहे थे. शुक्रवार रात से ही गांव में रुक-रुक कर बारिश हो रही थी. सुबह करीब चार बजे, मस्जिद में अजान के समय, मकान के बरामदे का बीम और पट्टियां टूटकर अचानक गिर गईं. हादसे की गंभीरता इतनी थी कि मकान का पूरा छत वाला हिस्सा नीचे गिर गया, लेकिन सौभाग्य से वह ट्रैक्टर पर आकर अटक गया.

ट्रैक्टर की वजह से नहीं आई ज्यादा चोट

तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने मिलकर मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया. इस हादसे में पोती शहजुम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के सामान्य अस्पताल रेफर किया गया. अन्य परिजनों को मामूली चोटें आईं और उनका इलाज कर छुट्टी दे दी गई.

हादसे में कमरे में रखा फ्रिज और अन्य घरेलू सामान भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. बाद में तहसीलदार और जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची और रिपोर्ट तैयार की गई. प्रशासन ने क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

गांव के लोगों का कहना है कि अगर घर में ट्रैक्टर नहीं खड़ा होता तो आज एक बड़ा हादसा हो सकता था और पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ जाती. इस घटना के बाद क्षेत्र में भय और सतर्कता दोनों का माहौल है.

