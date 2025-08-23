scorecardresearch
 

Feedback

ट्रैक्टर की वजह से बची पूरी फैमिली की जान, मकान ढहने से 7 लोग हुए घायल

अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव में शनिवार सुबह बारिश के कारण एक किसान का मकान गिर गया. हादसे के वक्त घर में सो रहे सात लोग मलबे में दब गए, लेकिन घर में खड़े ट्रैक्टर ने बीम का भार थाम लिया, जिससे सभी की जान बच गई. हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई, जबकि अन्य को मामूली चोटें आईं. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

Advertisement
X
7 लोग मलबे में दबे
7 लोग मलबे में दबे

राजस्थान के अलवर जिले में में शनिवार सुबह तड़के बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बारिश के चलते एक किसान का मकान अचानक ढह गया, जिसमें उसके परिवार के सात सदस्य मलबे में दब गए. हालांकि, घर के बरामदे में खड़े ट्रैक्टर की वजह से बड़ा हादसा टल गया और सभी लोगों की जान बच गई.

ढह गया मकान, बची सात लोगों की जान

जानकारी के अनुसार, किसान रेशा खान अपनी पत्नी शेरी, दो बेटे इन्नत और साहिल, पोता नौशाद और दो पोतियों शहजुम और गुलप्सा के साथ बरामदे में सो रहे थे. शुक्रवार रात से ही गांव में रुक-रुक कर बारिश हो रही थी. सुबह करीब चार बजे, मस्जिद में अजान के समय, मकान के बरामदे का बीम और पट्टियां टूटकर अचानक गिर गईं. हादसे की गंभीरता इतनी थी कि मकान का पूरा छत वाला हिस्सा नीचे गिर गया, लेकिन सौभाग्य से वह ट्रैक्टर पर आकर अटक गया.

सम्बंधित ख़बरें

Political turmoil following the death of Aftab Ansari in Ramgarh.
झारखंड: आफताब की मौत पर बवाल, इरफान अंसारी ने लगाए गंभीर आरोप  
प्रतीकात्मक फोटो. (ITG)
आदिवासी महिला से दुष्कर्म के आरोपी की मौत पर बवाल, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल 
सोनाली सुसाइड केस में जांच अधिकारी सस्पेंड
झारखंड: सोनाली सुसाइड केस ने पकड़ा तूल, जांच अधिकारी सस्पेंड, IG ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश 
Lucknow suicide
झारखंड: छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में किया प्रताड़ना का जिक्र 
भारी बारिश से रजरप्पा शक्तिपीठ में बाढ़ जैसे हालात 

ट्रैक्टर की वजह से नहीं आई ज्यादा चोट

तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने मिलकर मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया. इस हादसे में पोती शहजुम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के सामान्य अस्पताल रेफर किया गया. अन्य परिजनों को मामूली चोटें आईं और उनका इलाज कर छुट्टी दे दी गई.

Advertisement

हादसे में कमरे में रखा फ्रिज और अन्य घरेलू सामान भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. बाद में तहसीलदार और जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची और रिपोर्ट तैयार की गई. प्रशासन ने क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

गांव के लोगों का कहना है कि अगर घर में ट्रैक्टर नहीं खड़ा होता तो आज एक बड़ा हादसा हो सकता था और पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ जाती. इस घटना के बाद क्षेत्र में भय और सतर्कता दोनों का माहौल है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement