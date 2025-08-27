शॉपिंग कराने के बहाने साली को साथ ले गया जीजा, कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर किया रेप

राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक जीजा द्वारा अपनी साली के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. मालू्म हुआ कि जीजा अपनी साली को शॉपिंग करवाने के बहाने से अपने साथ लेकर गया थे. मार्केट में वह उसे एक कैफे पर ले गया. यहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला कर लड़की को पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता को जब होश आया, तो उसने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त को पीड़िता अपनी जेठानी के साथ चिड़ावा बाजार में कुछ सामान लेने आई थी. इसी दौरान उसका जीजा संजय चिड़ावा उसे मिल गया. संजय ने महिला से कहा कि उसकी बहन ने उसे एक सूट दिलवाने को कहा है और उसे अपने साथ चलने को कहा. जब महिला ने अपनी जेठानी को भी साथ ले चलने की बात कही, तो संजय ने मना कर दिया.

इसके बाद संजय महिला को एक कैफे में ले गया. पीड़िता का आरोप है कि यहां संजय ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद महिला अचेत हो गई. इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद संजय ने महिला को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा.

Advertisement

पीड़िता ने घर जाकर अपने परिजनों को पूरी घटना कि जानकारी दी जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. थानाधिकारी आशाराम गुर्जर ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल कैफे का मौका मुआयना किया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. आरोपी संजय फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है. साथ ही न्यायालय में उसके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी चल रही है.





---- समाप्त ----