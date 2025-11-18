बिजली विभाग का लाइनमैन और दलाल गिरफ्तार, ACB की टीम ने 5 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम, मुबारिकपुर (तहसील रामगढ़) में पदस्थापित लाइनमैन दिनेश कुमार व उसके साथ मिलीभगत में शामिल दलाल राजकुमार को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को ट्रैप कार्रवाई करते हुए रिश्वत राशि मौके पर ही बरामद कर ली गई है. फिलहाल एसीबी की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है.

एसीबी टीम ने रंगेहाथ पकड़ा

एसीबी को शिकायत मिली कि परिवादी के पिता के नाम करीब तीन वर्ष पूर्व दायर कृषि कनेक्शन की फाइल जेवीवीएनएल कार्यालय रामगढ़ में लंबित थी. दस माह पहले डिमांड नोटिस जारी होने पर राशि जमा भी करवा दी गई थी. लेकिन ट्रांसफॉर्मर की इंडेंट कटवाने और कनेक्शन जारी करने के एवज में लाइनमैन दिनेश कुमार व एक अन्य लाइनमैन वीरेंद्र सिंह द्वारा 6 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई थी. इसके लिए परिवादी को लगातार परेशान भी किया जा रहा था.

शिकायत की गोपनीय सत्यापन रिपोर्ट सही पाए जाने पर एसीबी ने 17 नवंबर को ट्रैप की तैयारी पूरी की. डीआईजी राजेश सिंह के सुपरविजन में व उप अधीक्षक पुलिस परमेश्वर लाल के नेतृत्व में एसीबी टीम ने मुबारिकपुर में दबिश देकर आरोपी दिनेश कुमार व राजकुमार को रिश्वत लेते ही धर दबोचा.

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही है एसीबी टीम

टीम ने रिश्वत की राशि जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया. मामले में तीसरे आरोपी लाइनमैन वीरेंद्र सिंह की भूमिका की भी जांच की जा रही है. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है. एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसीबी का यह एक्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे है राज्यव्यापी अभियान में एक और महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है. एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल चल रही है. इन लोगों ने पहले भी कई लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लिए हैं. ऐसे में पुलिस उनके ऑफिस के अलावा घर की भी जांच पड़ताल कर रही है.



