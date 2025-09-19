scorecardresearch
 

लिव-इन पार्टनर के लिए बेटी 'कुर्बान'... 3 साल की मासूम को पहले चौपाटी पर घुमाया, फिर गोद में सुलाया और झील में फेंक आई मां

Ajmer daughter Murder Case: अंजलि उर्फ प्रिया सिंह यूपी के बनारस में अपने पति को छोड़कर अजमेर के एक होटल में नौकरी करने लगी थी. इसी बीच अंकलेश गुप्ता संग उसके प्रेम संबंध बन गए. दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे. अंजलि की 3 साल की बेटी को लेकर पार्टनर ताने मारता था. इससे तंग आकर कलयुगी मां अपनी बेटी को झील में फेंक आई.

लिव-इन रिश्ते को बचाने के लिए मां ने बेटी को झील में फेंका.(Photo:ITG)
राजस्थान की अजमेर पुलिस ने एक ऐसी क्रूर मां को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी तीन साल की बेटी को आनासागर झील में फेंककर उसकी हत्या कर दी. कलयुगी मां की करतूत देखिए कि उसने हत्या से पहले मासूम बेटी को चौपार्टी पर खूब खिलाया-पिलाया और फिर अपनी गोद में सुलाया, जब मासूम की नींद लग गई तो उसे झील में फेंक दिया. पुलिस ने हत्यारी मां को हिरासत में ले लिया है. आरोपी महिला वह अपने प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहती थी, जो एक होटल में कर्मचारी है. 

पुलिस अधिकारी रुद्र शर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब 4 बजे बजरंगगढ़ चौराहे के पास एक महिला और पुरुष को संदिग्ध हालत में देखकर पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका. महिला ने पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि उसकी तीन साल की बेटी गुम हो गई है और वे दोनों उसे ढूंढ रहे हैं. 

पुलिस ने दोनों को साथ लेकर अभय कमांड सेंटर से सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पता चला कि मंगलवार रात 10 बजे से 1:30 बजे तक बच्ची महिला के साथ थी. संदेह होने पर सीसीटीवी फुटेज दोबारा जांचे गए, जिसमें सामने आया कि महिला पुरानी आनासागर चौपाटी पर गई थी. वहां उसने रात डेढ़ बजे के बाद, जहां रेलिंग हटी हुई थी, अपनी बेटी को धक्का दे दिया. 

पूछताछ में पता चला कि आरोपी महिला का नाम अंजलि उर्फ प्रिया सिंह है और वह  उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सकुलपुरा की रहने वाली है. आरोपी मां ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. उसके साथ प्रेमी अंकलेश गुप्ता भी था, जिसे अंजलि ने वारदात के बाद रात 2 बजे फोन करके बुलाया था. दोनों ही उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. 

अंजलि ने अपने पति को छोड़ दिया था. पुलिस के अनुसार, वाराणसी  में अंजलि के पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने बताया कि अंजलि का अपने पति से मनमुटाव होने के बाद वह अलग हो गई और होटल में नौकरी करने लगी. वहां एक कर्मचारी अकलेश गुप्ता से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ. वह अपनी तीन साल की बेटी को लेकर प्रेमी के साथ लिव-इन में रहने लगी. 

लिव इन पार्टनर अंकलेश बेटी को लेकर ताने मारता था, जिससे तंग आकर अंजलि ने मासूम से छुटकारा पाने का फैसला किया.  मंगलवार शाम वह बेटी को आनासागर चौपाटी ले गई, जहां उसे खाना खिलाकर घुमाया. बच्ची थककर सो गई, तब अंजलि ने उसे झील में फेंक दिया.

अंजलि और उसका लिव-इन पार्टनर अकलेश गुप्ता अजमेर के दातानगर में रह रहे थे. पुलिस ने बच्ची का शव आनासागर झील से तैरता हुआ बरामद कर लिया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

