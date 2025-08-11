scorecardresearch
 

BJP नेता के सामने पत्नी की गला रेतकर हत्या, अजमेर के किशनगढ़ में दिनदहाड़े वारदात से सनसनी

राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है. यहां अज्ञात बदमाशों ने पति-पत्नी पर हमला कर दिया. जिससे पत्नी की मौत हो गई. जबकि पति की हालत गंभीर है.

बीजेपी नेता और उनकी पत्नी. (File Photo: Chandra shekhar/ITG)
राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है. यहां अज्ञात बदमाशों ने पति-पत्नी पर हमला कर दिया. जिससे पत्नी की मौत हो गई. जबकि पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

जानकारी के अनुसार सिलोरा निवासी बीजेपी सिलोरा मंडल महामंत्री रोहित कुमार अपनी पत्नी संजू के साथ रलावता स्थित अपने पीहर से राखी बांधकर ससुराल अपने घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान किशनगढ़ में सड़क पर अज्ञात लोगों ने उन्हें रोका और उनके साथ मारपीट करते हुए लूटपाट के इरादे से धारदार हथियार से उनकी पत्नी संजू का गला रेत कर हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें: धर्मस्थल मास मर्डर: पुलिस ने मिटाए सभी सबूत, अधिकारियों ने कुत्ते की तरह दफनाया लड़की का शव... चौंकाने वाले खुलासे

इसके बाद हमलावर दोनों को वहीं छोड़कर फरार हो गए. इस मामले की जानकारी के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने धारदार हथियार के साथ ही महिला की ज्वेलरी और अन्य सामान भी पड़ा देखा. उन्होंने दोनों को गंभीर अवस्था में किशनगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने संजू को मृत घोषित कर दिया. रोहित की हालत भी गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है.

वारदात की सूचना मिलते ही अजमेर एसपी वंदिता राणा सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम और एमओबी की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने घटनास्थल से चाकू के साथ ही महिला की ज्वेलरी और अन्य सामान भी बरामद किया है.

एसपी वंदिता राणा ने बताया कि पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई में जुटी है. मृतक महिला के पति रोहित से भी पूछताछ की जानी है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी टीम का गठन कर दिया गया है. जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

---- समाप्त ----
TOPICS:

