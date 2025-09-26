अजमेर: चलती बाइक पर एक-दूसरे से लिपटा रहा कपल, रोमांस का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही तलाश

बुधवार रात अजमेर के जयपुर हाईवे पर एक खतरनाक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया. इस वीडियो में एक कपल चलती बाइक पर रोमांस करता नजर आ रहा है. युवक बाइक चला रहा था और युवती उसके आगे बैठकर गले से लिपटी हुई थी. मौके से गुजर रहे राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते ही देखते यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कपल ने न तो हेलमेट पहना है और न ही सड़क पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा की परवाह की. कार सवार ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया. लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

युवती को बाइक के आगे बैठाकर रोमांस

वीडियो में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नजर आ रहा है, जो अजमेर का है. वीडियो सामने आने के बाद अजमेर की अलवर गेट और आदर्शनगर थाना पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस अब इस युवक की तलाश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के खतरनाक स्टंट न केवल बाइक सवारों की जान को खतरे में डालते हैं बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकते हैं.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा न दें और ऐसी हरकत करने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पुलिस ने साफ कहा है कि सड़क पर इस तरह का खतरनाक स्टंट और गलत हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

