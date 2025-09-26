scorecardresearch
 

Feedback

अजमेर: चलती बाइक पर एक-दूसरे से लिपटा रहा कपल, रोमांस का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही तलाश

अजमेर के जयपुर हाईवे पर चलती बाइक पर कपल का रोमांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया. युवक बाइक चला रहा था और युवती आगे बैठकर गले से लिपटी थी. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और बाइक सवार युवक की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने ऐसी हरकतों से बचने की अपील की.

Advertisement
X
चलती बाइक पर युवक और युवती ने किया रोमांस (Photo: Screengrab)
चलती बाइक पर युवक और युवती ने किया रोमांस (Photo: Screengrab)

बुधवार रात अजमेर के जयपुर हाईवे पर एक खतरनाक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया. इस वीडियो में एक कपल चलती बाइक पर रोमांस करता नजर आ रहा है. युवक बाइक चला रहा था और युवती उसके आगे बैठकर गले से लिपटी हुई थी. मौके से गुजर रहे राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते ही देखते यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कपल ने न तो हेलमेट पहना है और न ही सड़क पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा की परवाह की. कार सवार ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया. लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

युवती को बाइक के आगे बैठाकर रोमांस

सम्बंधित ख़बरें

बाइक पर रोमांस करता प्रेमी युगल
गाड़ी चला रहा लड़का, गोद में बैठी लड़की... अब हरदोई में बाइक पर रोमांस 
बाइक पर रोमांस करता प्रेमी युगल
गाड़ी चला रहा लड़का, गोद में बैठी लड़की... अब हरदोई में बाइक पर रोमांस 
viral video of couple romancing on bike
भिलाई में भारी पड़ा सरेआम बाइक पर रोमांस, पुलिस ने किया कपल को गिरफ्तार 
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो.
गोद में बैठी, गले लगाया, किया Kiss... चलती बाइक पर रोमांस करने वाला कपल अरेस्ट 
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल.
Valentine Week में चलती बाइक पर रोमांस, अब राजस्थान से Video वायरल 

वीडियो में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नजर आ रहा है, जो अजमेर का है. वीडियो सामने आने के बाद अजमेर की अलवर गेट और आदर्शनगर थाना पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस अब इस युवक की तलाश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के खतरनाक स्टंट न केवल बाइक सवारों की जान को खतरे में डालते हैं बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकते हैं.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Advertisement

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा न दें और ऐसी हरकत करने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पुलिस ने साफ कहा है कि सड़क पर इस तरह का खतरनाक स्टंट और गलत हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement