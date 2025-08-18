सीकर: हर्ष पर्वत पर घूमने आए पर्यटकों की कार 250 फीट की गहराई में गिरी, 2 की मौत, एक युवती घायल

Rajasthan News: सीकर जिले के हर्ष पर्वत पर रविवार रात एक कार के अनियंत्रित होकर 250 फीट गहरी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इस दुर्घटना में कार में सवार एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल हुई है.

यह हादसा हर्ष पर्वत पर वॉच टावर के नजदीक आंतरी नाला के पास रात करीब 9:30 बजे हुआ. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और वह पूरी तरह चकनाचूर हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही जीणमाता थाना पुलिस, सदर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. क्रेन की मदद से कार को खाई से निकालने का कार्य जारी है.

श्री कल्याण अस्पताल सीकर मे अस्पताल में घायल युवती प्रीति (27) ने अस्पताल स्टाफ को बताया कि हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ, जब उनकी कार खाई में जा गिरी. वह जयपुर में जॉब करती है. छुट्टी के दिन हर्ष पर्वत घूमने आई थी.

बता दें कि हर्ष पर्वत करीब 3100 फीट ऊंचा है, यहां रोजाना बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

