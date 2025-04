हिंदुओं से नफरत की कहानी क्यों सुना रहे हैं पाक आर्मी चीफ, क्या पाकिस्‍तान के बिखरने का डर सता रहा?

ओवरसीज पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर के मुंह से जो बातें निकल रही थीं वो वैसी ही थीं जैसे कोई डरा हुआ सेनापति संभावित हार को देखते हुए अपनी टुकड़ी में जोश भर रहा हो. मुनीर पाकिस्तानियों को हिंदुओं के खिलाफ भडका कर, टू नेशन थियरी को सही साबित कर रहे थे. जाहिर है कि 2 से 3 परसेंट हिंदुओं से डर तो नहीं ही है. आइये देखते हैं कि आखिर बात क्या है?

Asim Munir urged Pakistanis to narrate how the Islamic Republic was born to their children. (File Image)