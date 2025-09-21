scorecardresearch
 

Feedback

अधिकारियों और सेवकों के लिए मोबाइल फोन पर पाबंदी, पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का फैसला

मीटिंग के दौरान में फाइनल किया गया है कि मंदिर के अंदर केवल आपात या जरूरी संदेश के लिए मोबाइल इस्तेमाल की अनुमति होगी. कार्तिक मास के बाद क्यू-आधारित दर्शन प्रणाली का अनुभवात्मक प्रयोग भी शुरू होगा.

Advertisement
X
पहले चरण में पुलिस और अन्य अधिकारियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन लगेगा. (File Photo: PTI)
पहले चरण में पुलिस और अन्य अधिकारियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन लगेगा. (File Photo: PTI)

पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) ने मंदिर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है. शनिवार शाम मंदिर के छत्तीस निजोग की बैठक में यह फैसला लिया गया.

SJTA के मुख्य प्रशासक अरबिंद कुमार पाधी ने मीडिया को बताया कि पहले चरण में यह पाबंदी मंदिर पुलिस और अन्य अधिकारियों पर लागू होगी, और बाद में इसे सेवकों तक बढ़ाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में शिफ्ट होंगे 12वीं सदी के हीरे-जवाहरात... 46 साल बाद खुला था खजाना

सम्बंधित ख़बरें

चार दशक बाद खुला था जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार. (File Photo: PTI)
भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में शिफ्ट होंगे 12वीं सदी के जेवरात 
पुरी में छात्रा से गैंग रेप. (Photo: Representational )
ओडिशा: पुरी में कॉलेज छात्रा से समुद्र किनारे गैंग रेप, 3 गिरफ्तार 
A female teacher was assaulted
महिला शिक्षिका और छात्र नेता को बीच सड़क पीटकर घुमाया, आरोपी पति के समेत दो गिरफ्तार  
जगन्नाथ पुरी में पिंडदान का महत्व, क्यों इसे पितरों के लिए 'मुक्ति' का द्वार कहते हैं? 
A unique tribute to Radhakrishnan in sand art on Teachers Day.
राधाकृष्णन की जयंती पर सुदर्शन की श्रद्धांजलि, देखें अनोखी सैंड आर्ट 

अरबिंद कुमार पाधी ने कहा, "आपात स्थिति या जरूरी संदेश के लिए अधिकारी निर्दिष्ट स्थान पर जाकर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल किसी को नहीं करने दिया जाएगा."

मोबाइल और कैमरा उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित

वर्तमान में 12वीं शताब्दी के इस मंदिर में भक्तों के लिए मोबाइल और कैमरा उपकरण लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. हालांकि कुछ पुलिसकर्मी और सेवक आवश्यक संचार के लिए मोबाइल रख सकते हैं.

Advertisement

बैठक में मंदिर में क्यू-आधारित दर्शन प्रणाली को कार्तिक मास के बाद अनुभवात्मक आधार पर लागू करने का निर्णय भी लिया गया. साथ ही, मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा तैयार की गई.

यह भी पढ़ें: जगन्नाथ पुरी में पिंडदान का महत्व, क्यों इसे पितरों के लिए 'मुक्ति' का द्वार कहते हैं?

500 से अधिक चांदी के अंशों को मंदिर में स्थानांतरित करने का फैसला

इसके अलावा, 2011 और 2021 में एमर मठ से बरामद 500 से अधिक चांदी के अंशों को मंदिर में स्थानांतरित करने के लिए सरकार से संपर्क करने का निर्णय लिया गया. SJTA के मुख्य प्रशासक अरबिंद कुमार पाधी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि ये चांदी के अंश SJTA को सौंप दिए जाएंगे."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement