प्रेमिका ने बंद की बातचीत तो बिजली टावर पर चढ़ा युवक, हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद ऐसे उतरा नीचे

ओडिशा के क्योंझर जिले में गुरुवार सुबह हाई-टेंशन बिजली के टावर पर एक युवक के चढ़ जाने से हड़कंप मच गया. प्रेमिका से बातचीत न होने के कारण युवक आत्महत्या की धमकी दे रहा था. जूड़िया वैली क्षेत्र में हुई इस घटना ने देखते ही देखते बड़ी भीड़ इकठ्ठा कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक सहारापाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है जबकि उसकी प्रेमिका जात्रा गांव की है. दोनों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था और लड़की ने उससे बात करने से बंद कर दिया था.

और पढ़ें

सुबह के समय युवक अचानक टावर पर चढ़ गया और ऊपर से लगातार चिल्लाकर कहने लगा कि जब तक उसकी प्रेमिका उससे बात नहीं करेगी वह नीचे नहीं उतरेगा. स्थिति देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व फायर सर्विस को सूचना दी. हाई-वोल्टेज लाइन और टावर की ऊंचाई को देखते हुए पुलिस व बचाव दल बेहद सतर्कता के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने युवक को समझाने की कोशिश की, पर वह किसी भी तरह नीचे उतरने को तैयार नहीं था.

घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार युवक बार-बार आत्महत्या की धमकी दे रहा था, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. फायर सर्विस और पुलिस ने लगातार प्रयास कर लड़की और उसके परिवार से संपर्क साधा. काफी मशक्कत के बाद लड़की से फोन पर बातचीत करवाई गई. बातचीत के बाद युवक शांत हुआ और धीरे-धीरे टावर से उतरने लगा. नीचे पहुंचते ही पुलिस ने उसे सुरक्षित हिरासत में ले लिया.

Advertisement

क्योंझर फायर स्टेशन के एएसओ ने बताया कि हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि युवक अचानक छलांग न लगा दे. इसलिए पूरी टीम उसे शांत रखने में लगी रही. पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम संबंध से जुड़ा है और युवक को परामर्श की आवश्यकता है. उसे आगे की पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है.





---- समाप्त ----