सीनियर लड़कों ने पाइप और बल्ले से पीटा, हॉस्टल में 8वीं के छात्र से बेरहमी

ओडिशा के दासपल्ला क्षेत्र से छात्र उत्पीड़न का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कक्षा 8 के छात्र को वरिष्ठ छात्रों ने बेरहमी से पीटा. घटना का वीडियो तीन–चार महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन बुधवार को वायरल होते ही पुलिस कार्रवाई में तेज़ी आई. पाइप और क्रिकेट बैट से हमले के आरोप में कक्षा 10 के तीन छात्र और हॉस्टल मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

हॉस्टल में 8वीं के छात्र से बेरहमी का वीडयो वायरल (Photo: itg)
ओडिशा के नयागढ़ जिले के दासपल्ला क्षेत्र में छात्र हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया है. बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक निजी हॉस्टल में कक्षा 8 के छात्र को तीन सीनियर छात्रों द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना तीन से चार महीने पहले हुई थी, लेकिन वीडियो अब सामने आया है.

वायरल फुटेज में तीन कक्षा 10 के छात्र दिखाई देते हैं, जो छोटे छात्र पर लोहे के पाइप और क्रिकेट बैट से लगातार वार कर रहे हैं. बच्चा खुद को बचाने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन हमलावर उस पर बिना रुके प्रहार करते रहते हैं. वीडियो में पीड़ित की चीखें और मारपीट की तीव्रता इस घटना की भयावहता को और बढ़ा देती है.

दासपल्ला थाने के आईआईसी ने बताया कि पीड़ित को इस हमले में गंभीर चोटें आई थीं. जैसे ही वीडियो सामने आया, पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए वीडियो में दिख रहे तीनों कक्षा 10 के छात्रों और हॉस्टल मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. पुलिस के अनुसार, घटना के समय हॉस्टल प्रबंधन ने न तो किसी अभिभावक को सूचना दी और न ही मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे संदेह और गहरा गया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हम इस मामले की जांच कर रहे हैं. वीडियो में जिस छात्र पर हमला किया गया है, उसका बयान जल्द लिया जाएगा. दोनों पक्षों के परिवारों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है. फिलहाल हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले की वजह क्या थी. जांच पूरी होते ही अधिक जानकारी साझा की जाएगी.'

घटना के सामने आते ही अभिभावकों में गुस्सा फैल गया है. उनका कहना है कि निजी हॉस्टलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई हॉस्टलों में निगरानी और व्यवस्था बेहद कमजोर है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं दबा दी जाती हैं.
 

---- समाप्त ----
