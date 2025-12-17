scorecardresearch
 
ओडिशा के आवासीय स्कूल में बड़ा हादसा, कंक्रीट पट्ट गिरने से कक्षा तीन के छात्र की मौत

कोरापुट जिले के एक सरकारी आवासीय स्कूल में कंक्रीट पट्ट गिरने से कक्षा तीन के छात्र प्रेमानंद भत्रा की मौत हो गई और एक अन्य छात्र गंभीर घायल हुआ, घटना के बाद बीजद नेताओं ने सड़क जाम कर विरोध किया. पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

स्कूल में तीन छात्रों की मौत (Photo: Representational)
ओडिशा के कोरापुट जिले से मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां सरकारी आवासीय स्कूल परिसर में कंक्रीट की पट्ट गिरने से कक्षा तीन के एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा कोटपाड़ थाना क्षेत्र के तहत दमनाहंडी पंचायत स्थित एक आवासीय स्कूल में हुआ, जो राज्य सरकार के एसटी एंड एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है.

जानकारी के अनुसार, दोनों छात्र सुबह स्कूल परिसर में दांत साफ कर रहे थे. इसी दौरान स्कूल परिसर में लगी कंक्रीट की पट्ट अचानक गिर गई और दोनों उसकी चपेट में आ गए. हादसे में प्रेमानंद भत्रा, निवासी सुआनीगुड़ा गांव, गुमुड़ा पंचायत, की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया.

स्कूल में तीन छात्रों की मौत कई घायल

घटना के बाद स्कूल प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने घायल छात्र को तुरंत बचाया और उसे इलाज के लिए SLN Medical College and Hospital में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार घायल छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है.

इस घटना के बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पूर्व नबरंगपुर सांसद Pradeep Kumar Majhi, पूर्व मंत्री Padmini Dian और पूर्व विधायक Chandrasekhar Majhi के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मृत छात्र का शव सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया.

इस विरोध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ. कोरापुट जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. इसके बावजूद समाचार लिखे जाने तक प्रदर्शन और सड़क जाम जारी रहा.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

कोरापुट के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में लापरवाही को लेकर मृतक छात्र के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी.

