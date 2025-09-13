ओडिशा: बाजार परिसर की छत गिरने से हड़कंप, एक की मौत, एक अस्पताल में भर्ती

ओडिशा के कोरापुट में शनिवार को एक डरावना हादसा हुआ, जब शहर के केंद्रीय बाजार परिसर की छत अचानक गिर गई. यह बाजार परिसर एसपी कार्यालय के ठीक सामने स्थित है. हादसे के समय कई लोग बाजार में खरीदारी कर रहे थे और दुकानें चला रहे थे, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक, बाजार परिसर में तीन दुकानें थीं—एक बेकरी, एक पान की दुकान और एक लस्सी की दुकान. अचानक छत गिरने से वहां मौजूद दुकानदार और ग्राहक दोनों ही हड़बड़ा गए. घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्यों के लिए ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF), फायर सर्विसेज और पुलिस की टीमों को तैनात किया गया.

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार एक घायल व्यक्ति को सुरक्षित निकालकर सहिद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. हालांकि, बचाव दल का कहना है कि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है. दुर्भाग्यवश, राहत कार्य के दौरान एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है.

अधिकारियों ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य तेज़ी से जारी है और मलबे के नीचे फंसे लोगों को जल्द सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. हादसे के कारण आसपास का क्षेत्र बंद कर दिया गया है और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहा है. स्थानीय प्रशासन ने कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

