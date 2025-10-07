scorecardresearch
 

महिला को खींच ले गया मगरमच्छ, देखते रह गए लोग...जाजपुर में दिल दहलाने वाली घटना

ओडिशा के जाजपुर में खरस्रोता नदी में कपड़े धोने गई 55 वर्षीय सौदामिनी महाला को मगरमच्छ ने हमला कर पानी में खींच लिया. प्रत्यक्षदर्शी कुछ नहीं कर सके. घटना का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मगरमच्छ महिला को जबड़े में दबाकर ले जाता दिख रहा है.

महिला को खींच ले गया मगरमच्छ, देखते रह गए लोग (Photo: ITG)
ओडिशा के जाजपुर में एक ऐसा हादसा हुआ कि देखने वालों की रूह कांप गई. दरअसल, यहां सोमवार शाम खरस्रोता नदी में एक मगरमच्छ एक महिला को खींच ले गया.

यह घटना बारी प्रखंड के बोडू पंचायत अंतर्गत कांटिया के पास उस समय घटी जब पीड़िता, जिसकी पहचान कांटिया गांव के सुकदेव महाला की पत्नी 55 वर्षीय सौदामिनी महाला के रूप में हुई, कपड़े धोने नदी पर गई थी.

जबड़े में दबाकर ले जाता दिखा मगरमच्छ

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मगरमच्छ ने अचानक उस पर झपट्टा मारा और उसे पानी में खींच लिया. इस भयावह दृश्य को देखने वाले स्थानीय लोग उसे मगरमच्छ की पकड़ से छुड़ा नहीं पाए बल्कि घबराकर खड़े तमाशा देखते रह गए. घटना का वीडियो और भी डरावना है. इसमें मगरमच्छ मृत महिला को जबड़े में दबाकर ले जाता दिख रहा है और लोग दूर से देख रहे हैं.

पहले खींच ले गया था बकरी को

इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है, और ग्रामीणों को कुछ महीने पहले हुई एक ऐसी ही घटना याद आ रही है, जब एक मगरमच्छ उसी जगह से एक बकरी को खींच ले गया था. उस घटना के बाद, वन विभाग ने स्थानीय लोगों को नदी में मगरमच्छों की मौजूदगी के बारे में चेतावनी जारी की थी.

बता दें कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि मगरमच्छ के हमले के डरा देने वाले मामले अक्सर आते रहते हैं. बीते माह ही राजस्थान के उदयपुर में तालाब किनारे कपड़े धो रही महिला को अचानक मगरमच्छ ने हमला कर पानी में खींच लिया. महिला अपनी 12 साल की बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी वह खुद मगरमच्छ का शिकार बन गई.

