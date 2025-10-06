scorecardresearch
 

कटक में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान आवारा सांड का हमला, युवक को सींग से उठाकर पटका, Video

ओडिशा के कटक जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक आवारा सांड ने जुलूस में हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना सालेपुर के मच्छुआटी इलाके की है, जहां लोगों को सांड ने भीड़ में दौड़ा लिया. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सांड ने किया हमला (Photo: Screengrab)
सांड ने किया हमला (Photo: Screengrab)

मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान एक आवारा सांड के हमले से अफरा-तफरी मच गई. यह घटना रविवार देर शाम सालेपुर के मच्छुआटी इलाके में हुई, जब स्थानीय लोग देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाल रहे थे.

जुलूस जैसे ही कॉलेज रोड पहुंचा, अचानक एक सांड ने सड़क किनारे खड़े लोगों पर हमला कर दिया. लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और भगदड़ मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांड शायद भीड़ और तेज आवाज से डर गया था और अचानक उग्र हो गया.

मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान आवारा सांड ने किया हमला

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि सांड ने एक व्यक्ति को सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया और दोबारा उस पर हमला किया. आसपास के लोग तुरंत लाठी-डंडों के साथ दौड़े और किसी तरह सांड को भगाया. तब तक दो लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

घटना के बाद विसर्जन जुलूस रोक दिया गया. स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत सालेपुर उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला.

