बंदे ने देसी जुगाड़ से बना डाली PUBG गेम वाली गाड़ी... नई बाइक की बराबर आया खर्चा, सड़क पर दौड़ाकर भी दिखा दी

PUBG buggy: हिंदुस्तान में कुछ नया करने वालों की कमी नहीं और पुखराज सिंह ने पब्जी की बग्गी बनाकर इसे साबित कर दिखाया. पुखराज ने पहले भोपाल के एक मैकेनिक से चर्चा की और फिर कबाड़ से बाइक के पहिए, कार के शॉकअप और पल्सर का इंजन जुटाकर बग्गी बना डाली.

Buggy को सड़क पर दौड़ाते हुए युवक.(Photo:Screengrab)
MP News: राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पुखराज सिंह ने देसी जुगाड़ से PUBG गेम की बगी (छोटी गाड़ी) बनाकर सबको चौंका दिया. गेम से प्रेरित होकर उन्होंने इस अनोखी गाड़ी को कबाड़ से तैयार किया. लोग इसे देखने आ रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.

दरअसल, पुखराज सिंह को PUBG गेम खेलने और उसमें बगी देखने का शौक था. उनके मन में विचार आया कि वे ऐसी ही बगी बनाएंगे. इसके लिए उन्होंने 3-5 महीने तक सामग्री जुटाई. 

पुखराज बताते हैं, ''Buggy में पल्सर बाइक का इंजन, दो तरह के वाहनों के पहिए, बाइक और कार के शॉकअप लगाए गए हैं. वहीं, राजधानी भोपाल के एक मैकेनिक के सहयोग से यह सपना पूरा हुआ. बगी अब तैयार है, सिर्फ डेंटिंग-पेंटिंग और लाइट्स लगाने का काम बाकी है.'' 

पुखराज के अनुसार, इसे बनाने में 2 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं. उनके मित्र सनी ने बताया कि पुखराज इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं. देखें Video:- 

सनी के मुताबिक, पुखराज ने मैकेनिक से चर्चा कर भोपाल के कबाड़खाने से बाइक और कार के पहिए, शॉकअप और पल्सर बाइक का इंजन जुटाकर बगी तैयार की. अब इसमें पेंटिंग के बाद लाइट भी लगाई जाएगी. फिर यह बगी लोगों के लिए अजूबा होगी.

बहरहाल, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का युवा पुखराज का यह जुनून और जुगाड़ हिंदुस्तान में कुछ नया करने वालों की मिसाल है.

---- समाप्त ----
