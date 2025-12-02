मौत का Live वीडियो... मैकेनिक के पास स्कूटी ले जाते समय आया हार्ट अटैक, 27 साल के विनीत ने ऑन-द-स्पॉट तोड़ा दम

देशभर में लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों में एक और दुखद घटना जुड़ गई है. इंदौर में अपनी स्कूटी को पैदल ही सुधारने के लिए ले जा रहे 27 साल के युवक की अचानक मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

परदेशीपुरा थाना इलाके का यह मामला है. जनता क्वार्टर में रहने वाला विनीत(27) अपनी स्कूटी को सुधारने के लिए घर के नजदीक एक मैकेनिक के पास ले जा रहा था.

वायरल वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि वह अपनी दोपहिया वाहन को पैदल ले जा रहा था और अचानक से गश खाकर सड़क पर गिर गया और फिर उठ नहीं सका. प्राथमिक तौर पर डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है.

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक को आसपास के लोग तत्काल अस्पताल भी लेकर पहुंचे थे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी.

