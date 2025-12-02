scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मौत का Live वीडियो... मैकेनिक के पास स्कूटी ले जाते समय आया हार्ट अटैक, 27 साल के विनीत ने ऑन-द-स्पॉट तोड़ा दम

Live Heart attack Case: युवक अपने घर से स्कूटी को सुधारने के लिए ले जा रहा था. अचानक से गश खाकर गिर और फिर उठा ही नहीं.

Advertisement
X
हार्ट अटैक के बाद स्कूटी के नीचे दबा युवक.(Photo:Screengrab)
हार्ट अटैक के बाद स्कूटी के नीचे दबा युवक.(Photo:Screengrab)

देशभर में लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों में एक और दुखद घटना जुड़ गई है. इंदौर में अपनी स्कूटी को पैदल ही सुधारने के लिए ले जा रहे 27 साल के युवक की अचानक मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

परदेशीपुरा थाना इलाके का यह मामला है. जनता क्वार्टर में रहने वाला विनीत(27) अपनी स्कूटी को सुधारने के लिए घर के नजदीक एक मैकेनिक के पास ले जा रहा था.

वायरल वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि वह अपनी दोपहिया वाहन को पैदल ले जा रहा था और अचानक से गश खाकर सड़क पर गिर गया और फिर उठ नहीं सका. प्राथमिक तौर पर डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है.

सम्बंधित ख़बरें

डांस करते हुए जमीन पर गिरा और फिर उठा ही नहीं.
बरेली: डांस करते-करते आई मौत, बर्थडे पार्टी में गिरा तो फिर उठा नहीं 
कन्नौज हादसे में जान गंवाने वाले डॉक्टर अरुण के परिजन
6 बहनों की शादी, भाइयों की पढ़ाई का जिम्मा...कन्नौज हादसे में जान गंवाने वाले डॉक्टर की कहानी 
मृतक डॉ. सुरेंद्र
सोते-सोते आई मौत, डॉक्टर की गई जान, बिहार में हैरान करने वाली घटना 
MSP को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन.(Photo:ITG)
MP विधानसभा में हंगामा, चिड़िया के पुतले लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक  
MP School Scam
MP अजब है! 23 साल तक प्राइवेट टीचर्स को सरकारी खजाने से बंटती रही सैलरी 

 देखें Video:- 

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक को आसपास के लोग तत्काल अस्पताल  भी लेकर पहुंचे थे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement