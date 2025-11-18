PM श्री एयर एंबुलेंस बनी 'वरदान'... 73 साल की लकवाग्रस्त महिला को खंडवा से भेजा गया इंदौर, एक पैसा नहीं लगा

रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से जूझ रही 73 साल की एक महिला को मध्य प्रदेश सरकार की एयर एंबुलेंस के जरिए खंडवा जिले से इंदौर के एक अस्पताल ले जाया गया.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. ओपी जुगतावत ने बताया कि मरीज तारा बाई रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया से जूझ रही हैं, जिससे उनके पैर और धड़ का निचला हिस्सा पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त हो गया है. मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें खंडवा की हवाई पट्टी से एयर एंबुलेंस के माध्यम से इंदौर भेजा गया है, ताकि वहां उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल सकें.

तारा बाई को एक खास 'PM श्री एयर एंबुलेंस सर्विस' एयरक्राफ्ट से इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मरीज के साथ उनके परिजन लक्ष्मण ओसवाल भी इंदौर गए. इस अवसर पर खंडवा महापौर अमृता अमर यादव और मुकेश तन्वे भी मौजूद थे.

सरकारी महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) के सुपरिटेंडेंट डॉ. अशोक यादव ने PTI को बताया, "सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने महिला का इलाज शुरू कर दिया है. मरीज की हालत अभी स्थिर है."

2014 में शुरू हुई PMश्री एयर एंबुलेंस सर्विस दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले गंभीर रूप से घायल लोगों और मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों तक पहुंचाती है.

