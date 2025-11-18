scorecardresearch
 

Feedback

PM श्री एयर एंबुलेंस बनी 'वरदान'... 73 साल की लकवाग्रस्त महिला को खंडवा से भेजा गया इंदौर, एक पैसा नहीं लगा

मध्य प्रदेश में PM श्री एयर एंबुलेंस सेवा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों में भेजने में एक वरदान सिद्ध हो रही है. खंडवा की रहने वाली तारा बाई को सरकारी एयरक्राफ्ट से इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Advertisement
X
आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फ्री सेवा.(Photo:ITG)
आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फ्री सेवा.(Photo:ITG)

रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से जूझ रही 73 साल की एक महिला को मध्य प्रदेश सरकार की एयर एंबुलेंस के जरिए खंडवा जिले से इंदौर के एक अस्पताल ले जाया गया. 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. ओपी जुगतावत ने बताया कि मरीज तारा बाई रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया से जूझ रही हैं, जिससे उनके पैर और धड़ का निचला हिस्सा पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त हो गया है. मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें खंडवा की हवाई पट्टी से एयर एंबुलेंस के माध्यम से इंदौर भेजा गया है, ताकि वहां उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल सकें.

तारा बाई को एक खास 'PM श्री एयर एंबुलेंस सर्विस' एयरक्राफ्ट से इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मरीज के साथ उनके परिजन लक्ष्मण ओसवाल भी इंदौर गए. इस अवसर पर खंडवा महापौर अमृता अमर यादव और मुकेश तन्वे भी मौजूद थे.

सम्बंधित ख़बरें

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
एम्स भोपाल में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, ऑर्गन लाने के लिए पहली बार पीएमश्री एयर एंबुलेंस का इस्तेमाल  
उत्तराखंड में शुरू होगी एयर एंबुलेंस सर्विस, एक साल तक मरीजों को मिलेगी फ्री सेवा 
ज्योतिरादित्य सिंधिया
AIIMS ऋषिकेश से जल्द शुरू होगी एयर एंबुलेंस सेवा  
अहमदाबाद पहुंचाया ब्रेन डेड युवक का दिल.
भोपाल में पहली बार बने 3 ग्रीन कॉरिडोर, अहमदाबाद पहुंचाया ब्रेन डेड युवक का दिल 
अजब-गजब भोपाल नगर निगम! करोड़ों खर्च कर निगम मुख्यालय बना पर मीटिंग हॉल नहीं बनाया
MP अजब है! ₹50 करोड़ खर्च कर निगम हेडक्वार्टर बना, पर मीटिंग हॉल बनाना भूले 

सरकारी महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) के सुपरिटेंडेंट डॉ. अशोक यादव ने PTI को बताया, "सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने महिला का इलाज शुरू कर दिया है. मरीज की हालत अभी स्थिर है."

Advertisement

2014 में शुरू हुई PMश्री एयर एंबुलेंस सर्विस दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले गंभीर रूप से घायल लोगों और मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों तक पहुंचाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement