MP के गुना में पंचायत ने उड़ाईं कानून की धज्जियां, महिला को घेरकर कराया पति की हत्या का कुबूलनामा

MP News: गुना में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. पूरी की पूरी पंचायत ने एक महिला को घेरकर कुबूलनामे का दबाव बनाया. महिला के ऊपर उसके पति की हत्या का आरोप था. बेहद हैरान करने वाले मामले में महिला सुरक्षा और पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. पंचायत ने खुद ही महिला को घेरकर हत्या का कुबूलनामा करा दिया. आखिरकार महिला को कहना पड़ा कि उसने ही अपने पति की हत्या की है.

दरअसल, 21 अगस्त को मधुसूदनगढ़ थाना इलाके के बंजारी बर्री गांव में कैलाश बंजारा नाम के व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई थी. कैलाश की पत्नी सम्पो बाई ने परिजनों को बताया कि उसका पति बीमार था जिसके चलते मौत हो गई. घरवालों ने भी पत्नी सम्पो बाई की बात का यकीन कर लिया और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए. लेकिन अंतिम संस्कार के वक्त मृतक कैलाश के गले में रस्सी से फांसी लगाने का निशान देखकर परिवार और गांववाले हैरान रह गए.

परिवारवालों ने अंतिम संस्कार रोक दिया और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को सूचना दे दी. लेकिन पत्नी ने पोस्टमार्टम का विरोध करते हुए शव का क्रियाकर्म करने का दबाव बनाया. परिजनों को शक हुआ पंचायत बुलाई गई.

महिला ने खुलासा किया कि उसका पति कुछ दिनों से बीमार था, इसलिए प्रदीप भार्गव नाम के व्यक्ति से दवा मंगवाई थी. दवा खिलाने के बाद जब पति गहरी नींद में था, उस वक्त गले में रस्सी का फंदा डालकर हत्या कर दी.

Advertisement

महिला ने बताया उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था. प्रदीप भार्गव के खेत पर महिला और उसका पति कर्मचारी थे. महिला के कॉल डिटेल्स से पता चला है कि प्रदीप और आरोपी महिला एक दूसरे के साथ काफी समय से संपर्क में थे.

बंजारा समाज की पंचायत ने गांव बंजारी बर्री के बाहर महिला को हाजिर होने के लिए फरमान जारी किया. सैकड़ों लोगों के बीच महिला के साथ बदसलूकी की गई और उसे प्रताड़ित किया गया.

पंचायत के दबाव के सामने महिला टूट गई और उसने कह दिया, "हां मैंने ही अपने पति की हत्या की है.". सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक महिला के सार्वजनिक शोषण करने का अधिकार आखिर पंचायत को किसने दिया??

मृतक कैलाश के भाई राधे नायक ने बताया कि उसकी भाभी ने रस्सी से फंदा लगाकर भाई की हत्या कर दी. भाभी ने पंचायत में इस बात को कबूला है. हत्या के बाद भाभी अंतिम संस्कार के लिए जल्दबाजी कर रही थी और पोस्टमार्टम का मना कर रही थी. लेकिन शव का अंतिम संस्कार करते वक्त भाई के गले में निशान देखकर हमने पुलिस को सूचना दे दी.



पंचायत में हत्या के कुबूलनामा को लेकर पुलिस ने बताया कि कैलाश बंजारा की मौत की सूचना मिली थी. ASP मानसिंह ठाकोर ने बताया कि पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की बात निकलकर सामने आ रही है. फिलहाल जांच जारी है और महिला से पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----