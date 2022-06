धड़ाम से गिरी स्कूटी से जा रही लड़की, बाइक सवार बोला- दीदी मैंने नहीं मारी टक्कर, देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए ये किसी को पता नहीं होता. एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवक सड़क पर तेजी से स्कूटी चला रहा है और युवती पीछे बैठी हुई है.

अचानक स्कूटी से युवक-युवती दोनों सड़क पर धड़ाम से गिर जाते हैं.यह वीडियो पीछे से बाइक पर सवार एक युवक बना रहा था. सड़क पर गिरने के बाद युवती ने सीधे बाइक पर पीछे से आ रहे युवक पर धक्का मारने का आरोप लगा दिया. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है.

युवती गुस्से में उठती है और पीछे बाइक से आ रहे युवक को कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा था. युवक लड़की से कहता है कि दीदी बाइक नहीं टकरायी है, जिसपर युवती कहती है कि बिना टकराए हमलोग रास्ते में गिर गए.

यहां देखिए वीडियो

Today this video of Bhopal is becoming increasingly viral on social media.

pic.twitter.com/Gi223KWtkC