उज्जैन: पोहा फैक्ट्री में काम करने के दौरान हादसा, मशीन में फंसे महिला के बाल और कपड़े... हुई मौत

उज्जैन में एक पोहा फैक्ट्री में काम करने वाली महिला की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई. बताया जाता है कि मशीन के चपेट में आने से महिला के बाल उखड़ गए थे. जिसके बाद उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उसकी मौत हो गई.

उज्जैन के पोहा फैक्ट्री में काम के दौरान महिला की मौत. (Photo: Screengrab)
उज्जैन के पोहा फैक्ट्री में काम के दौरान महिला की मौत. (Photo: Screengrab)

उज्जैन की एक पोहा फैक्ट्री में मंगलवार की दोपहर महिला कर्मचारी की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला मशीन के पास काम कर रही थी. इस दौरान उसके कपड़े मशीन में फंस गए. जब तक महिला कुछ समझ पाती तब तक उसके सिर के बाल भी मशीन की चपेट में आ गए. जिससे पूरे बाल उखड़ गए. घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

मामले में पुलिस का कहना है कि जिसकी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मिली जानकारी अनुसार उज्जैन की विराट नगर क्षेत्र में रहने वाली 40 साल की रुबीना, छोटी मायापुरी स्थित डायमंड एग्रो पोहा फैक्ट्री में काम करती थी. मंगलवार दोपहर को फैक्ट्री में मशीन के पास काम करते समय वह हादसे का शिकार हो गई.

हादसे के बाद से फरार है फैक्ट्री मालिक

रुबीना के कपड़े मशीन में उलझ गए और वह मशीन की चपेट में आ गई. महिला की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल मशीन बंद कर दी. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. फैक्ट्री के कर्मचारी घायल रूबीना को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

सूचना मिलते ही चिमनगंज मंडी थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस का कहना है कि घटना के बाद कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं. जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पोहा फैक्ट्री तुलसी नगर निवासी मयंक जैन की है. घटना के बाद फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री में ताला लगाकर गायब हो गया.

चिमनगंज, मंडी थाना के टीआई गजेंद्र पचोरिया ने कहा कि एक पोहा फैक्ट्री में काम करने वाली महिला की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई. महिला का नाम रूबीना था. मामले में जांच की जा रही और आगे की कार्रवाई जारी है. 

