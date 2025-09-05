scorecardresearch
 

मुंह में पेट्रोल भरा, हवा में निकाला आग का गोला तो मच गई अफरा-तफरी... जुलूस में दिखा रहा था करतब

मध्य प्रदेश के उज्जैन में डोल ग्यारस के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां एक युवक मुंह में पेट्रोल भरकर आग का करतब दिखा रहा था, तभी अचानक तेजी के सात आग भड़क गई और पास खड़ा दूसरा युवक भी लपटों में झुलस गया. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

करतब दिखाते समय हुआ हादसा. (Photo: Screengrab)
करतब दिखाते समय हुआ हादसा. (Photo: Screengrab)

MP News: उज्जैन में डोल ग्यारस के जुलूस के दौरान हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जुलूस में शामिल गाड़ी पर सवार एक युवक पेट्रोल मुंह में भरकर आग का गोला निकालने का करतब दिखा रहा था. इसी दौरान अचानक आग भड़क गई. आग ने न केवल उस युवक को, बल्कि उसके पास खड़े दूसरे युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया.

देखते ही देखते दोनों युवक आग की लपटों में घिर गए. घबराहट में वे गाड़ी से नीचे कूद पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन पर पानी और कपड़े डालकर आग बुझाने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद आग तो बुझा दी गई, लेकिन तब तक दोनों के शरीर के कई हिस्से गंभीर रूप से झुलस चुके थे.

यहां देखें Video

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह करतब जुलूस के दौरान भीड़ का ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा था, लेकिन पेट्रोल जैसी ज्वलनशील चीज का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक साबित हुआ. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और जुलूस में मौजूद लोग दहशत में आ गए.

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में हादसा: झंडा खोलने के दौरान लोहे का पाइप बिजली की तार पर गिरा, एक छात्र की मौत, दो झुलसे

झुलसे युवकों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि एक युवक के शरीर का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा झुलस चुका है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है. वहीं दूसरे युवक को भी उपचार के लिए भर्ती किया गया है और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने हादसे का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है.

