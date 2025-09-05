मुंह में पेट्रोल भरा, हवा में निकाला आग का गोला तो मच गई अफरा-तफरी... जुलूस में दिखा रहा था करतब

MP News: उज्जैन में डोल ग्यारस के जुलूस के दौरान हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जुलूस में शामिल गाड़ी पर सवार एक युवक पेट्रोल मुंह में भरकर आग का गोला निकालने का करतब दिखा रहा था. इसी दौरान अचानक आग भड़क गई. आग ने न केवल उस युवक को, बल्कि उसके पास खड़े दूसरे युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया.

देखते ही देखते दोनों युवक आग की लपटों में घिर गए. घबराहट में वे गाड़ी से नीचे कूद पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन पर पानी और कपड़े डालकर आग बुझाने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद आग तो बुझा दी गई, लेकिन तब तक दोनों के शरीर के कई हिस्से गंभीर रूप से झुलस चुके थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह करतब जुलूस के दौरान भीड़ का ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा था, लेकिन पेट्रोल जैसी ज्वलनशील चीज का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक साबित हुआ. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और जुलूस में मौजूद लोग दहशत में आ गए.

झुलसे युवकों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि एक युवक के शरीर का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा झुलस चुका है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है. वहीं दूसरे युवक को भी उपचार के लिए भर्ती किया गया है और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने हादसे का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है.

