MP के मंदसौर में दर्दनाक हादसा... एंबुलेंस पुलिया से नीचे गिरी, दो की मौत, एक गंभीर घायल

मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार एंबुलेंस पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. एंबुलेंस पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी लौट रही थी. फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, यह हादसा सीतामऊ थाना क्षेत्र के सेदारमाता और भुवनेश्वर गांव के बीच हुआ. एंबुलेंस अहमदाबाद में एक मरीज को छोड़ने के बाद सिलीगुड़ी लौट रही थी. वाहन में दो ड्राइवर और एक अटेंडेंट मौजूद थे. पुलिया पार करते समय चालक को नींद की झपकी लग गई.

सीतामऊ पुलिस थाना क्षेत्र के सहायक उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह सिसोदिया के अनुसार, हादसा देर रात हुआ था और इलाका सुनसान था, इसलिए घायल व्यक्ति को तुरंत मदद नहीं मिल सकी. शनिवार तड़के आसपास के किसानों ने सड़क किनारे एंबुलेंस के मलबे को देखा, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ था और दो की मौत हो चुकी थी.

हादसे में सिलीगुड़ी के रहने वाले 28 वर्षीय सबीर और शिबू की मौके पर ही मौत हो गई. तीसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल मिला, जिसे सीतामऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां से हालत नाजुक होने के चलते उसे मंदसौर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि लंबे सफर के कारण ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिससे ये हादसा हुआ. हादसे के बाद एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

