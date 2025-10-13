इंदौर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 3 मजदूरों की मौत, 24 घायल, सरकार ने किया 4 लाख का मुआवजा घोषित

इंदौर के चंद्रवतिगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस सूत्रों के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली में खेत में काम करने वाला मजदूर सवार थे जो एक दिन की मेहनत के बाद घर लौट रहे थे.

एसडीओपी (उप-प्रभागीय अधिकारी) प्रशांत भदौरिया ने बताया कि हादसा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर हुआ. ट्रॉली में सवार दो महिला मजदूर जानी बाई और कमला बाई (लगभग 45 वर्ष) घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, घायल 14 वर्षीय नाबालिग अरपिता अस्पताल ले जाते समय रास्ते में की मौत हो गई.

हादसे में घायल 24 मजदूरों को सैन्वर और इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. भदौरिया ने बताया कि एक घायल की हालत गंभीर है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को प्रत्येक को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. राज्य के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक तुलसीराम सिलावट ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से दुर्घटना के बारे में बात की है. राज्य सरकार घायल मजदूरों की हर संभव मदद करेगी.

