scorecardresearch
 

Feedback

इंदौर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 3 मजदूरों की मौत, 24 घायल, सरकार ने किया 4 लाख का मुआवजा घोषित

इंदौर के सांवेर क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए. मृतकों में दो महिला शामिल हैं. वहीं, 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़की भी घायल अवस्था में अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दी. घायलों को सैन्वर और इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
इंदौर में दर्दनाक हादसा. (Photo: Representational)
इंदौर में दर्दनाक हादसा. (Photo: Representational)

इंदौर के चंद्रवतिगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस सूत्रों के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली में खेत में काम करने वाला मजदूर सवार थे जो एक दिन की मेहनत के बाद घर लौट रहे थे.

एसडीओपी (उप-प्रभागीय अधिकारी) प्रशांत भदौरिया ने बताया कि हादसा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर हुआ. ट्रॉली में सवार दो महिला मजदूर जानी बाई और कमला बाई (लगभग 45 वर्ष) घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, घायल 14 वर्षीय नाबालिग अरपिता अस्पताल ले जाते समय रास्ते में की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: प्रेमिका संग करवा चौथ की शॉपिंग... इंदौर में पत्नी ने बीच बाजार पति को पकड़ा, हाईवोल्टेज ड्रामे का Video

सम्बंधित ख़बरें

आशीष पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है (Photo : ITG)
इंदौर: 35 साल की उम्र में 40 अपराध, पत्नी को चेहरा दिखाने की चाहत में हुआ गिरफ्तार 
बीच बाजार पत्नी का गुस्सा फूटा!(Photo: Screengrab)
Video: प्रेमिका संग करवा चौथ की शॉपिंग, पत्नी ने बीच बाजार पति को पकड़ा, फिर... 
Youth's murder captured on CCTV
बर्थडे पार्टी के बाद चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, वारदात CCTV में कैद 
सरकार से किसानों की तीन मुख्य मांगें हैं.(Photo:Screengrab)
MP: ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के विरोध में उतरे किसान, निकाली ट्रैक्टर रैली 
indore hc on sonam ravan dahan
इंदौर: HC का आदेश, दशहरे पर नहीं जलेगा सोनम का पुतला 

हादसे में घायल 24 मजदूरों को सैन्वर और इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. भदौरिया ने बताया कि एक घायल की हालत गंभीर है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को प्रत्येक को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. राज्य के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक तुलसीराम सिलावट ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से दुर्घटना के बारे में बात की है. राज्य सरकार घायल मजदूरों की हर संभव मदद करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement