प्रेमिका संग करवा चौथ की शॉपिंग... इंदौर में पत्नी ने बीच बाजार पति को पकड़ा, हाईवोल्टेज ड्रामे का Video

इंदौर में करवा चौथ से पहले सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कर्मचारी संदीप शमी को पत्नी ने प्रेमिका संग शॉपिंग करते रंगे हाथों पकड़ लिया. नंदा नगर की मेन रोड पर आधे घंटे तक सड़क पर हंगामा और गालीगलौज होती रही. राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

बीच बाजार पत्नी का गुस्सा फूटा!(Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के इंदौर में करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले गुरुवार शाम एक हाईवोल्टेज फैमिली ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, एक शख्स अपनी डॉक्टर प्रेमिका के साथ शॉपिंग करने पहुंचा था. तभी अचानक उसकी पत्नी वहां पहुंच गई और पति को प्रेमिका संग रंगे हाथों पकड़ लिया. मामला नंदा नगर मेन रोड स्थित तीन पुलिया इलाके का है. 

जानकारी के मुताबिक, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट विभाग में पदस्थ संदीप शमी अपनी डॉक्टर प्रेमिका के साथ शॉपिंग करने पहुंचे थे. तभी अचानक उनकी पत्नी वहां पहुंच गई और पति को प्रेमिका संग रंगे हाथों पकड़ लिया. देखते ही देखते सड़क पर जमकर हंगामा शुरू हो गया. पत्नी ने प्रेमिका को जमकर खरी-खोटी सुनाई और पति से सवाल-जवाब करने लगी.

यह भी पढ़ें: अनूठे अंदाज में मनाया करवा चौथ, पंजाब के फरीदकोट में सुहागिनों ने ढोल की थाप पर झूम कर जताई खुशी

करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पर तमाशा चलता रहा. इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ लग गई और कई लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सूचना मिलने पर संदीप के परिजन भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझाइश का प्रयास किया. 

देखें वीडियो...

हालांकि, देर रात तक किसी भी पक्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है. यह पूरा मामला करवाचौथ के त्योहार से ठीक पहले वैवाहिक रिश्तों में बढ़ती दूरी और अविश्वास की झलक दिखाता है.

