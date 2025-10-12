प्रेमिका संग करवा चौथ की शॉपिंग... इंदौर में पत्नी ने बीच बाजार पति को पकड़ा, हाईवोल्टेज ड्रामे का Video

मध्य प्रदेश के इंदौर में करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले गुरुवार शाम एक हाईवोल्टेज फैमिली ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, एक शख्स अपनी डॉक्टर प्रेमिका के साथ शॉपिंग करने पहुंचा था. तभी अचानक उसकी पत्नी वहां पहुंच गई और पति को प्रेमिका संग रंगे हाथों पकड़ लिया. मामला नंदा नगर मेन रोड स्थित तीन पुलिया इलाके का है.

जानकारी के मुताबिक, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट विभाग में पदस्थ संदीप शमी अपनी डॉक्टर प्रेमिका के साथ शॉपिंग करने पहुंचे थे. तभी अचानक उनकी पत्नी वहां पहुंच गई और पति को प्रेमिका संग रंगे हाथों पकड़ लिया. देखते ही देखते सड़क पर जमकर हंगामा शुरू हो गया. पत्नी ने प्रेमिका को जमकर खरी-खोटी सुनाई और पति से सवाल-जवाब करने लगी.

करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पर तमाशा चलता रहा. इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ लग गई और कई लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सूचना मिलने पर संदीप के परिजन भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझाइश का प्रयास किया.

हालांकि, देर रात तक किसी भी पक्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है. यह पूरा मामला करवाचौथ के त्योहार से ठीक पहले वैवाहिक रिश्तों में बढ़ती दूरी और अविश्वास की झलक दिखाता है.

