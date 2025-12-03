MP: स्कूल में टीचर और रसोइए का डर्टी वीडियो वायरल, मुरैना में मचा हंगामा

मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में स्थित निमास शासकीय प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया. इस वीडियो में स्कूल के शिक्षक अशोक शर्मा स्कूल की ही महिला रसोइया के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं. घटना उस समय की है जब स्कूल का समय चल रहा था और बच्चे मैदान में खेल रहे थे. इसी दौरान स्कूल के एक कमरे का दरवाजा खुला था और उसी कमरे के अंदर शिक्षक और रसोइया आपत्तिजनक हालत में दिखाई दिए.

और पढ़ें

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कमरे के बाहर एक अन्य महिला खड़ी है जो दरवाजे पर निगरानी कर रही है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, गांव से लेकर पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. लोगों ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षक पर गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए.

आपत्तिजनक हालत में दिखा टीचर

मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया. जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की. शिक्षक अशोक शर्मा को निलंबित कर दिया गया और महिला रसोइया को भी स्कूल से हटा दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटना शिक्षा के माहौल को खराब करती है और बच्चों पर गलत असर डालती है.

सीईओ कमलेश भार्गव ने बताया कि वीडियो सामने आते ही विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. शिक्षक के निलंबन और रसोइया को हटाने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच जारी है और आगे भी जो कार्रवाई जरूरी होगी, वह की जाएगी.

Advertisement

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली. ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल बच्चों की पढ़ाई और संस्कार का स्थान है और ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं हैं. फिलहाल मामला प्रशासन की निगरानी में है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के बाद तय की जाएगी.

---- समाप्त ----