हीरोगिरी पड़ी भारी... मुंह में सुतली बम फोड़ रहा था 18 साल का रोहित, हुआ तेज धमाका; जबड़े के उड़ गए चिथड़े

18 साल के एक युवक को दीपावली के बाद मनाए जाने वाले त्योहार के मौके पर हीरोगिरी करना भारी पड़ गया. पहले उसने 6 छोटे पटाखे अपने मुंह में दबाकर फोड़े. फिर सभी को प्रभावित करने के अतिउत्साह में 7वां सुतलीबम अपने मुंह में रखकर फोड़ दिया. नतीजा उसके जबड़े के चिथडे उड़ गया.

घायल युवक को रतलाम के बड़े अस्पताल रेफर किया गया.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद में गाय गोहरी (गोवर्धन पूजा) पर्व के बाद 'हीरोगिरी' करने की कोशिश एक युवक को बहुत भारी पड़ गई. सुतली बम मुंह में फोड़ने के प्रयास में हुए भयानक धमाके में युवक के जबड़े के चिथड़े उड़ गए, और उसे गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया है. 

18 साल का रोहित मूल रूप से टेमरिया गांव का रहने वाला है और बाचीखेड़ा गांव में गाय गोहरी पर्व देखने गया था. पर्व के बाद रोहित सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने मुंह में आतिशबाजी कर रहा था.  

उसने पहले छह छोटे पटाखे अपने मुंह में दबाकर फोड़े. इसके बाद अति उत्साह में आकर उसने 7वां सुतली बम अपने मुंह में रखकर फोड़ दिया. सुतली बम के तेज धमाके से रोहित का जबड़ा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया.

पेटलावद की SDOP अनुरक्ति सबनानी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित युवक 18 साल का है. गाय गोहरी पर्व के बाद यह सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने मुंह में आतिशबाजी कर रहा था, तभी सुतली बम के धमाके से रोहित नाम के इस युवक का जबड़ा उड़ गया."

रोहित को तत्काल पेटलावद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रतलाम रेफर कर दिया गया है.

