किशोर दा और आशा जी के बाद अब सोनू निगम... लता दीदी के जन्मदिन पर मिला खास अवॉर्ड, छलक पड़े प्लेबैक सिंगर के आंसू

फेमस प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगेशकर की 96वीं जयंती पर उनके जन्मस्थान पर निगम को यह पुरस्कार प्रदान किया. इस अवसर पर सोनू निगम भावुक हो गए.

सम्मान प्राप्त करते हुए 52 साल के प्लेबैक सिंगर ने कहा, "लता जी न केवल एक प्रेरणा हैं, बल्कि संगीत की एक जीवंत परंपरा भी हैं. यह सम्मान पाकर मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं. यह क्षण मेरे जीवन के सबसे खास पलों में से एक है."

बता दें कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था. 6 फरवरी, 2022 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया.

राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 से दिया जा रहा है. सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान राज्य के संस्कृति विभाग की ओर से दिया जाता है.

इससे पहले गायक कलाकार नौशाद, किशोर कुमार और आशा भोसले जैसी हस्तियों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

CM यादव ने कहा, "भारत रत्न लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. उनके नाम पर दिया जाने वाला यह पुरस्कार अद्वितीय है. यह उन कलाकारों के योगदान को श्रद्धांजलि है जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है."

इस दौरान प्लेबैक सिंगर अंकित तिवारी और उनकी टीम ने एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी दी. इस प्रोग्राम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक शामिल हुए.

