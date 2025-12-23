scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP में राशन माफिया का नया खेल... अनाज के बदले थमा रहे कैश, उसमें भी ₹20 का 'कमीशन'

MP Ration Scam: शिवपुरी जिले के बिलारा गांव में सेल्समैन गरीबों का निवाला छीनकर उन्हें अनाज के बदले पैसे बांट रहा है. हद तो तब हो गई जब सेल्समैन इन पैसों में से भी अपना 'कमीशन' काटना नहीं भूला. इससे साफ है कि मध्य प्रदेश में जनहितैषी ऐसी योजनाओं को किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है.

Advertisement
X
राशन वितरण में भारी धोखाधड़ी.(File Photo:ITG)
राशन वितरण में भारी धोखाधड़ी.(File Photo:ITG)

मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को राशन बांट रही है, जिससे उनका भरण पोषण हो सके. लेकिन सरकार से मिलने वाले राशन को सेल्समैन खा रहे हैं. ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत भावखेड़ी के ग्राम बिलारा में सामने आया है, जहां सेल्समैन ग्रामीणों को राशन के बदले पैसा बांट रहा है और 20 रुपए उस राशि में से कमीशन भी ले रहा है.

ग्रामीण महिला का कहना है कि पुराने सेल्समैन ने अंगूठा तो लगवाया, लेकिन राशन नहीं दिया. जबकि नई सेल्स में नीलेश शर्मा ने 20 रुपए प्रति किलो अनाज के हिसाब से उसे 35 किलो का 680 रुपए दिए और 20 रुपए कमीशन काट लिया.

जिले के बिलारा गांव में 165 परिवारों को सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है, लेकिन पुराने सेल्समैन ने ग्रामीणों के अंगूठे लगवा लिए और उन्हें राशन नहीं दिया. इसके बाद उसने काम छोड़ दिया.

सम्बंधित ख़बरें

argument between woman and SDM (Sub-Divisional Magistrate) in Sitapur has gone viral. (Photo: Screengrab)
'10 बार बुलाएंगे तो आना पड़ेगा', राशन कार्ड बनवाने आई महिला से बोलीं SDM
Sonali Bendre
घर में राशन खरीदने के नहीं थे पैसे, मजबूरी में सोनाली ने चुनी एक्टिंग फील्ड
ration card e KYC in Bihar
बिहार: फर्जी राशन कार्ड धारकों की होगी छुट्टी, 30 दिसंबर तक करा लें e-KYC, वरना कट जाएगा नाम
malti chahar
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने BB में किया हंगामा, फूटा घरवालों का गुस्सा
health crisis in madhya pradesh government hospitals
मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे, खुलेआम घूम रहे चूहे

अब दूसरा सेल्समैन ग्रामीणों को राशन की बजाय राशन के पैसे दे रहा है और उसमें से भी 20 रुपए कमीशन के काट रहा है.

यह वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी अब कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं. साथ ही अधिकारियों को जांच के लिए भी भेजा गया है कि पुराना राशन कहां गया और नया सेल्समैन राशन की बजाय पैसे क्यों बांट रहा है?

Advertisement

SDM आनंद राजावत ने बताया कि ग्रामीणों को 20 रुपए किलो के हिसाब से सेल्समैन भुगतान कर रहा है. साथ ही में 20 रुपए कमीशन के भी काट रहा है. 

एसडीएम ने पुष्टि की है कि सेल्समैन न केवल गलत तरीके से भुगतान कर रहा है, बल्कि अवैध रूप से कमीशन भी वसूल रहा है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement