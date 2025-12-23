MP में राशन माफिया का नया खेल... अनाज के बदले थमा रहे कैश, उसमें भी ₹20 का 'कमीशन'

मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को राशन बांट रही है, जिससे उनका भरण पोषण हो सके. लेकिन सरकार से मिलने वाले राशन को सेल्समैन खा रहे हैं. ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत भावखेड़ी के ग्राम बिलारा में सामने आया है, जहां सेल्समैन ग्रामीणों को राशन के बदले पैसा बांट रहा है और 20 रुपए उस राशि में से कमीशन भी ले रहा है.

ग्रामीण महिला का कहना है कि पुराने सेल्समैन ने अंगूठा तो लगवाया, लेकिन राशन नहीं दिया. जबकि नई सेल्स में नीलेश शर्मा ने 20 रुपए प्रति किलो अनाज के हिसाब से उसे 35 किलो का 680 रुपए दिए और 20 रुपए कमीशन काट लिया.

जिले के बिलारा गांव में 165 परिवारों को सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है, लेकिन पुराने सेल्समैन ने ग्रामीणों के अंगूठे लगवा लिए और उन्हें राशन नहीं दिया. इसके बाद उसने काम छोड़ दिया.

अब दूसरा सेल्समैन ग्रामीणों को राशन की बजाय राशन के पैसे दे रहा है और उसमें से भी 20 रुपए कमीशन के काट रहा है.

यह वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी अब कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं. साथ ही अधिकारियों को जांच के लिए भी भेजा गया है कि पुराना राशन कहां गया और नया सेल्समैन राशन की बजाय पैसे क्यों बांट रहा है?

SDM आनंद राजावत ने बताया कि ग्रामीणों को 20 रुपए किलो के हिसाब से सेल्समैन भुगतान कर रहा है. साथ ही में 20 रुपए कमीशन के भी काट रहा है.

एसडीएम ने पुष्टि की है कि सेल्समैन न केवल गलत तरीके से भुगतान कर रहा है, बल्कि अवैध रूप से कमीशन भी वसूल रहा है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

