कार से आया और वकील के दफ्तर से चुरा ले गया एक अखबार! MP में 'छोटी चोरी' पर हंगामा, CCTV फुटेज के बाद युवक ने मांगी माफी

Shivpuri Bizarre Theft: एक मारुति डिजायर कार वकील के चैंबर के बाहर आकर रुकी. कार से एक युवक उतरा, रैलिंग के अंदर पड़े ताजा अखबार को उठाया और कार में बैठकर फरार हो गया.

CCTV फुटेज के बाद युवक ने मांगी माफी.(Photo:Screengrab)
मध्यप्रदेश के शिवपुरी से चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कार से आए एक शख्स ने वकील के दफ्तर के बाहर पड़े अखबार को चुरा लिया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जिसके बाद वकील ने इस अखबार चोरी की शिकायत पुलिस थाने में की.

घटना शिवपुरी के कोतवाली थाना इलाके की है जहां महल रोड स्थित महाराणा प्रताप कॉलोनी में एडवोकेट संजीव बिलगैयां के लॉ चैम्बर से एक शख्स ने अखबार चोरी कर लिया.

दरअसल, बुधवार सुबह करीब 10 बजे एडवोकेट संजीव बिलगैया अपने सहयोगी अधिवक्ता गजेन्द्र यादव के साथ किसी कानूनी मामले पर चर्चा कर रहे थे तभी एक मारुति डिजायर कार उनके चैंबर के बाहर आकर रुकी. कार से एक युवक उतरा और रैलिंग के अंदर रखे अखबार को उठाकर कार में वापस बैठा और वहां से चला गया.

वकील ने तुरंत इस घटना की सूचना कोतवाली थाने में दी और आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की. उन्होंने सबूत के तौर पर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें अखबार चुराता युवक देखा जा सकता था.

हालांकि, मामला तूल पकड़ता उससे पहले ही युवक ने गलती मानकर माफी मांग ली. एडवोकेट संजीव ने बताया कि यह कोई बड़ी चोरी नहीं थी, लेकिन ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

उन्होंने बताया जब आरोपी को पता चला कि घटना CCTV में कैद हो गई है और शिकायत दर्ज हो चुकी है, तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांग ली.

