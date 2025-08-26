scorecardresearch
 

MP: मेडिकल कॉलेज शुभारंभ कार्यक्रम में भाषण के लिए न बुलाने पर भड़के कांग्रेस विधायक, नाराज होकर मंच से उतरे

MP News: श्योपुर जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है. जबलपुर में आयोजित एक समारोह से मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया. 

मंच से बहिष्कार कर उतरते कांग्रेस विधायक.
MP News: श्योपुर में मेडिकल कॉलेज शुभारंभ कार्यक्रम में उस वक्त खलबली मच गई जब श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए भड़क कर मंच से उतर गए. हालांकि दूसरे नेताओं और प्रशासनिक अफसरों ने उन्हें समझाइश देकर रोक लिया. लेकिन विधायक ने कह डाला कि सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बनाकर रख दिया.

दरअसल, सोमवार को लंबे इंतजार के बाद जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है. जबलपुर में आयोजित समारोह से मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया. 

इस अवसर पर जिले के नागदा में भी जबलपुर से वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें श्योपुर-मुरैना सांसद शिवमंगल सिंह तोमर और बीजेपी नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए.  

इस कार्यकम में पहुंचे विधायक बाबू जंडेल पहले तो उचित सीट नहीं मिलने से नाराज दिखे. इसके बाद काफी देर तक जब संबोधन के लिए उनका नाम नहीं बोला गया तो विधायक जंडेल भड़क गए.

साथ ही माइक हाथ में लेकर बोले- ''एक तो कार्यक्रम में बुलाकर उचित सम्मान नहीं दिला रहे और यहां बोलने के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है. जबकि यह सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन आप लोगों ने भाजपा का कार्यक्रम बनाकर रख दिया है.''  देखें Video:- 

विधायक जंडेल ने तो यहां कहा कि मेडिकल कॉलेज तो कमलनाथ सरकार की देन है. इसके बाद कार्यक्रम बहिष्कार की कहकर मंच से उतर गए. 

हालांकि, सहरिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सीताराम आदिवासी ने उन्हें हाथ पकड़कर रोका और सांसद शिवमंगल सिंह ने भी कहा, ''विधायक जी नाराज मत होइए.'' लेकिन जंडेल नहीं माने और मंच से नीचे उतर गए. 

इसके बाद सीएमएचओ डॉ दिलीप सिंह सिकरवार व अन्य लोगों ने उन्हें मनाया, जिसके बाद वे वापस आए. अब विधायक की भरे मंच पर यह नाराजगी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गयी है.

पता हो कि विधायक जंडेल आए दिन अजीब बयानबाजी और प्रदर्शनों को लेकर राजनैतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बने रहते हैं. वे पांच साल पहले बाढ़ के मुद्दे को लेकर विधानसभा में कुर्ता फाड़ प्रदर्शन कर चुके हैं, तो कई दफा बिजली के पोल पर चढ़कर बिजली सप्लाई चालू कर सुर्खिया बटोर चुके हैं. वही, कभी एक पैर पर खड़ा होकर योग और जल क्रिया कर चुके हैं.

---- समाप्त ----
TOPICS:

