मुख्यमंत्री के रोड शो में BJP नेताओं की कटी जेबें, ₹2 लाख से ज्यादा कैश पार, जेबकतरे कैमरे में कैद

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के श्योपुर दौरे पर स्वागत सत्कार में जुटे भाजपा नेताओं सहित 30 से ज्यादा लोगों की जेब कट गई. जेबकतरों ने इन लोगों से करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी उड़ाई. जेब काटने की की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. मामले में पुलिस ने तीन नामजद लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जेब काटने की घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है कि एक-दो बच्चे भीड़ में घुसकर जेब काट रहे हैं. इसमें दीपक सिंघल बालाजी, डॉ. विष्णु गर्ग और विनोद मित्तल की जेब से पर्स और रुपए निकालते दिख रहा है. कोतवाली में 25 लोगों जाकर इसकी शिकायत की है. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

हलगांवड़ा के रहने वाले वंशीलाल बैरवा ने कोतवाली में शिकायत की है. इसमें बताया कि वह अपने मौसी के लड़के मोहन बैरवा और भांजे शंभूलाल बैरवा के साथ भैंस खरीद के लिए रुपए देने श्योपुर आया था.

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम देखने जय स्तंभ के पास खड़ा था. इसी दौरान जेब से 30 हजार रुपए चोरी हो गए. वंशीलाल ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन उसने रुपए अपने साथी को थमा दिए, जो भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया.

लाल घेरे में जेब टटोलता एक शख्स.

वहीं, अन्य लोगों ने जेब काटते हुए तीन संदिग्धों को पकड़ लिया. पूछताछ में उन्होंने अपने नाम मंगल पिता सूरज बावरिया निवासी सवाई माधौपुर (राजस्थान), मुरली पिता नंदलाल बावरिया निवासी भरतपुर (राजस्थान) और राजा पिता सुरेश जाटव निवासी मुरैना बताए गए हैं.

प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर भीड़ के बीच कई लोगों की जेब काटी थीं. पुलिस ने तीनों आरोपियों से 85 हजार रुपए जब्त किए हैं. मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

श्योपुर SDOP राजीव कुमार गुप्ता ने फोन कॉल पर बताया कि सीएम के रोड शॉ के दौरान जेब कटने की घटना हुई है. 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है. 25 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए हैं. पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है.

