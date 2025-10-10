scorecardresearch
 

MP: सिवनी पुलिस पर ₹1.45 करोड़ की 'हवाला लूट' का आरोप, टीआई समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड; CSP पूजा पांडे पर भी एक्शन की तैयारी

MP के सिवनी जिले में पुलिस पर ₹1.45 करोड़ रुपये की हवाला राशि लूटने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. इस मामले में टीआई समेत 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जबकि CSP पूजा पांडे के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा.

CSP पूजा पांडे पर कार्रवाई की तैयारी.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश में सिवनी पुलिस पर 1.45 करोड़ की लूट के आरोप लगे हैं.  इस मामले कार्रवाई करते हुए आईजी प्रमोद वर्मा ने बंडोल टीआई समेत 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, सीएसपी पूजा पांडे के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा.

पुलिस के सूत्रों ने बताया कि मंगलवार रात कटनी से नागपुर के लिए एक कारोबारी अपनी गाड़ी में हवाला के 1.45 करोड़ लेकर जा रहा था.

बंडोल थाना पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो गाड़ी को सीलादेही के पास रोका गया और 1.45 करोड़ बरामद कर लिए. आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई न करने का आश्वासन देकर व्यापारी को जाने दिया और राशि का गबन कर लिया.

दूसरे दिन जब व्यापारी वापस पहुंचा और कोतवाली में पूरी घटना की शिकायत दी तब पूरे मामले का खुलासा हुआ. 

निलंबित पुलिसकर्मियों में बंडोल टीआई अर्पित भैरम, सीएसपी का रीडर रविंद्र उइके, ड्राइवर, दो गनर, सीएसपी कार्यालय में तैनात दो आरक्षक और बंडोल थाने का एक आरक्षक शामिल है.

आईजी प्रमोद वर्मा ने फ़ोन कॉल पर aajtak को बताया कि 1.45 करोड़ की बरामदगी के मामले में बंडोल टीआई समेत 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है. साथ ही सीएसपी पूजा पांडे के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है. 

