MP: सीहोर VIT यूनिवर्सिटी में भड़का छात्रों का गुस्सा, कैंपस के वाहनों में लगाई आग

MP News: इंदौर-भोपाल हाईवे पर कोठरी के पास VIT यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया. छात्रों ने हंगामा मचाते हुए यूनिवर्सिटी के वाहनों को भी जला दिया है.

यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़.(Photo:Screengrab)
यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़.(Photo:Screengrab)

MP News: सीहोर जिले स्थित वीआईटी (VIT) यूनिवर्सिटी में मंगलवार रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया. यूनिवर्सिटी कैंपस में गुस्साए छात्रों ने तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी. हंगामा का मुख्य कारण हॉस्टल के 24 छात्रों में पीलिया के लक्षण दिखने की खबर है. छात्रों ने खाने की क्वालिटी को लेकर नाराजगी व्यक्त की.

छात्रों ने आधी रात को इंदौर-भोपाल हाईवे पर कोठरी के पास स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा मचाते हुए वीआईटी के कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर जला दिया.

हंगामे की सूचना मिलते ही ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) के कार्यकर्ता भी कैंपस पहुंच गए. छात्रों के हंगामे और आगजनी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. देखें Video:- 

एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने 'आजतक' से फोन पर बातचीत में बताया कि हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची थी. छात्रों ने खाने की क्वालिटी में समस्या और छात्रों के बीमार होने की जानकारी दी.

एसपी ने बताया कि छात्रों को समझा बुझाकर शांत किया गया है और फिलहाल कैंपस में शांति है. फूड विभाग अब हॉस्टल के खाने के सैंपल की जांच करेगा. 

प्रबंधन ने छात्रों के गुस्से को शांत करने और स्थिति नियंत्रित करने के लिए यूनिवर्सिटी में 5 दिनों की छुट्टी भी घोषित कर दी है. फिलहाल वीआईटी प्रबंधन इस मामले को लेकर मीडिया में कोई भी बयान देने से बच रहा है.

