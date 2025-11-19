scorecardresearch
 

टप्पा खाकर उछला... पुताई कर रहा मजदूर 11 फीट ऊंचाई से गिरा, कैमरे में कैद हुई दर्दनाक मौत

CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि मजदूर नीचे गिरता है और नीचे खड़ा एक अन्य शख्स उसे पकड़कर बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता.

मजदूर के गिरने का लाइव सीसीटीवी फुटेज.(Photo:Screengrab)
मजदूर के गिरने का लाइव सीसीटीवी फुटेज.(Photo:Screengrab)

MP News: सतना के कैमा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जहां एक मजदूर नवनिर्मित बिल्डिंग की पुताई (पुट्टी) का काम करते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से लगभग 11 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि मजदूर काम के दौरान अचानक नीचे की ओर गिर जाता है. नीचे खड़ा एक व्यक्ति पकड़ने बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता.

कोलगवां थाना इलाके का यह मामला है. कैमा निवासी लालू जायसवाल की नवनिर्मित बिल्डिंग में ठेकेदार शिव विलास कुशवाहा के साथ मजदूर अमित शुक्ला और तीन अन्य मजदूर पुट्टी का काम कर रहे थे.

काम के दौरान मजदूर अमित शुक्ला का पैर अचानक फिसला और वह ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया. 

पुताई के दौरान बिल्डिंग से नीचे गिरने पर मजदूर की मौत. (Photo: Screengrab)
MP: बिल्डिंग की पुताई के दौरान कई फीट ऊंचाई से नीचे गिरा मजदूर, दर्दनाक मौत- VIDEO 
गंभीर हालत में साथी मजदूरों और ठेकेदार ने अमित को एक ऑटो की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल में उपचार शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया. देखें Video:- 

घटना की सूचना मिलते ही कोलगवां चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में रखवा दिया. 

सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि यह मामला थाना कोलगवां की चौकी बाबूपुर क्षेत्र का है. कैमा में धनराज जायसवाल की बिल्डिंग पर अमित शुक्ला पुट्टी करते वक्त दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है. 

सीएसपी ने बताया कि इस मामले में मृतक के परिजन और श्रमिक साथी शव को लेकर के रवाना हो रहे थे, उनकी मांग थी कि ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की जाए. 

पुलिस ने जांच के बाद ठेकेदार शिव विलास कुशवाहा (निवासी चन्नई, जैतवारा) के खिलाफ धारा 304A (लापरवाही से मौत) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. केस दर्ज होने के बाद परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चले गए हैं. 

---- समाप्त ----
