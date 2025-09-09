दिनभर लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल पा रही खाद, सतना के कांग्रेस नेता ने CM को खून से लिखा पत्र

मध्य प्रदेश के सतना जिले में खाद की किल्लत और कालाबाजारी ने किसानों को बेहाल कर दिया है. इसी गंभीर समस्या को उजागर करते हुए कांग्रेस के किसान मोर्चा के नेता आशुतोष द्विवेदी ने किसानों का दर्द बयां किया. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम खून से पत्र लिखा है. जिसमें खाद को लेकर हो रही कालाबाजारी और मुनाफाखोरी सहित तमाम बातों का जिक्र किया गया है.

किसान कांग्रेस नेता, आशुतोष द्विवेदी ने एक वीडियो जारी किया है. जिसमें वह सिरिंज से अपना खून निकालकर मोरपंख से लिखते दिख रहे हैं. किसान नेता ने कहा कि मैं अपने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से अपील कर रहा हूं कि वह सतना जिले में खाद की किल्लत पर ध्यान दें. यह सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि किसानों का दर्द और उनका आक्रोश है.

यह भी पढ़ें: MP: किसानों ने मंत्री को लगाए फोन, पीए ने कॉल रिसीव किया, कहा- हमें भी पता है खाद की कालाबाजारी हो रही है...

द्विवेदी ने पत्र में लिखा है कि सतना जिले में खाद का 'हाहाकार' मचा हुआ है. किसान सुबह से शाम तक खाद केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सफेदपोश नेता और उनके समर्थक प्रशासनिक, कर्मचारियों की मदद से भारी मात्रा में खाद गाड़ियों में भरकर ले जा रहे हैं. जबकि गरीब और जरूरतमंद किसान दर-दर भटकने को मजबूर हैं.

Advertisement

इसके अलावा आशुतोष ने सरकार और प्रशासन पर खाद वितरण के कुप्रबंधन का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एक तरफ महिलाएं और बच्चे घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रभावशाली लोगों को आसानी से खाद मिल रही है.

ऐसे में मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करें और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे.

---- समाप्त ----