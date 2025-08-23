सतना में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, ऑटो-रिक्शा चालक गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक 21 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक ने चार साल की नर्सरी स्कूल की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. यह घटना मंगलवार को हुई, जब बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, बच्ची एक निजी स्कूल में पढ़ती है और रोजाना ऑटो-रिक्शा से स्कूल आती-जाती थी. मंगलवार को नियमित ऑटो चालक बीमार होने के कारण नहीं आ सका. उसने अपने पड़ोसी, राजकुमार दहिया को बच्चों को लाने-ले जाने के लिए भेजा. सिविल लाइंस थाने के प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि दहिया ने अन्य बच्चों को उनके घर छोड़ने के बाद बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

बच्ची ने सुनाई आपबीती

घटना के बाद बच्ची डर गई और घर पहुंचने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई. परिवार वालों ने उससे पूछताछ की, तब बच्ची ने आपबीती सुनाई. इसके बाद परिजनों ने मंगलवार को ही पुलिस में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और शुक्रवार को सतना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने दहिया को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दुष्कर्म और बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सतना के पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि जांच में तेजी लाई गई है और सभी जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं.

इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है. अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. कई लोग स्कूलों और परिवहन सेवाओं में बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त नियमों की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने स्कूल प्रशासन से भी इस मामले में पूछताछ शुरू की है कि ऑटो चालक की जगह किसी और को बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति कैसे दी गई.

