MP: कांग्रेस नेता के नेतृत्व वाले जुलूस में लगे 'सर तन से जुदा' के नारे, ईद मिलाद-उन-नबी का Video आया सामने

सागर शहर में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए. यह नारे कोतवाली क्षेत्र के तीन बत्ती इलाके में लगाए गए थे. कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी और पम्मा कुरैशी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद माहौल गरमाया है.

ईद मिलाद उन नबी पर भड़काऊ नारेबाजी (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के सागर जिले में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान विवादित नारेबाजी का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य इलाके तीन बत्ती का है. यहां जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने बीच सड़क पर खड़े होकर सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए. इस नारेबाजी के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और लोगों में चर्चा तेज हो गई.

जानकारी के अनुसार, यह जुलूस कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी और पम्मा कुरैशी के नेतृत्व में निकाला गया था. जुलूस में शामिल कुछ लोगों द्वारा लगाए गए नारे अब विवाद का कारण बन गए हैं. शहर की आवोहवा को खराब करने की इस कोशिश ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

ईद मिलाद उन नबी के मौके पर हुई विवादित नारेबाजी

स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में इस तरह की नारेबाजी से आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है.

वीडियो के आधार पर नारेबाजी करने वालों के खिलाफ होगा एक्शन

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जो भी लोग भड़काऊ नारेबाजी में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और वीडियो के आधार पर नारे लगाने वालों की पहचान की जा रही. 

