MP: कांग्रेस नेता के नेतृत्व वाले जुलूस में लगे 'सर तन से जुदा' के नारे, ईद मिलाद-उन-नबी का Video आया सामने

मध्य प्रदेश के सागर जिले में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान विवादित नारेबाजी का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य इलाके तीन बत्ती का है. यहां जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने बीच सड़क पर खड़े होकर सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए. इस नारेबाजी के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और लोगों में चर्चा तेज हो गई.

जानकारी के अनुसार, यह जुलूस कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी और पम्मा कुरैशी के नेतृत्व में निकाला गया था. जुलूस में शामिल कुछ लोगों द्वारा लगाए गए नारे अब विवाद का कारण बन गए हैं. शहर की आवोहवा को खराब करने की इस कोशिश ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

ईद मिलाद उन नबी के मौके पर हुई विवादित नारेबाजी

स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में इस तरह की नारेबाजी से आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है.

वीडियो के आधार पर नारेबाजी करने वालों के खिलाफ होगा एक्शन

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जो भी लोग भड़काऊ नारेबाजी में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और वीडियो के आधार पर नारे लगाने वालों की पहचान की जा रही.

