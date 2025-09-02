सचिन तेंदुलकर का MP दौरा... पत्नी अंजलि और बेटी सारा संग महेश्वरी साड़ी बनते देखी, अहिल्या घाट पर खिंचवाए फोटो

भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मध्य प्रदेश के पर्यटन नगरी महेश्वर पहुंचे. यहां उन्होंने रेवा सोसाइटी का दौरा कर महेश्वरी साड़ी बनाते बुनकरों की तारीफ की. पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ पहुंचे सचिन का बुनकर महिलाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया. पूर्व क्रिकेटर ने हथकरघा पर साड़ी बनाते कारीगरों से मुलाकात की और उनकी कला की सराहना की.

दरअसल, रविवार दोपहर महेश्वर पहुंचे सचिन तेंदुलकर ने किला परिसर का भ्रमण किया और मंदिर में दर्शन किए. नर्मदा नदी के आहिल्या घाट पर नौका विहार का आनंद लिया. किला परिसर में स्कूली बच्चों और महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाए. सचिन को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

पद्मश्री जगदीश जोशीला और उनकी साहित्य टीम ने सचिन का शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल देकर सम्मान किया. सचिन ने बुनकरों से चर्चा कर महेश्वरी साड़ी, महेश्वर के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी ली.

भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने बुनकरों को महेश्वरी साड़ी बनाते देखा.(Photo:ITG)

क्रिकेटर के परिवार ने भी इस पारंपरिक कला को करीब से देखा.सचिन का यह दौरा निजी यात्रा होने के साथ-साथ महेश्वर की सांस्कृतिक और हस्तकला विरासत को जानने का अवसर था.

तेंदुलकर परिवार ने देवी अहिल्या के राज गादी पर दर्शन किए.(Photo:ITG)

उन्होंने नर्मदा तट पर ऐतिहासिक किले और देवी अहिल्याबाई की राजगद्दी का भ्रमण किया. प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. सचिन की यह यात्रा उनकी खेल के प्रति रुचि के साथ-साथ देश की कला और संस्कृति के प्रति गहरे लगाव को दर्शाती है. सचिन रविवार शाम महेश्वर से रवाना हो गए. क्रिकेट प्रेमियों में उनके प्रति खासा उत्साह देखा गया.

