किसान ने मांगी पांच बोरी यूरिया तो पुलिस ने पीट-पीटकर कर दिया अधमरा, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के बिंध्य इलाके में किसानों के सामने खाद संकट गहराता जा रहा है. रीवा के विकासखंड में किसान समृद्धि केंद्र पर बुधवार सुबह ऐसा नजारा सामने आया जिसने सबको हिला कर रख दिया. यहां यूरिया खाद लेने पहुंचे आदिवासी किसान प्रभु दयाल को पुलिस ने लात-घूंसों से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया.

किसान प्रभु दयाल टोकन लेकर केंद्र पर पहुंचा था. उसका कहना है कि उसे सिर्फ दो बोरी यूरिया दी जा रही थी जबकि जरूरत पांच बोरी की थी. उसने मांग उठाई तो पुलिस ने पकड़कर गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई.

खाद के बदले मिली लाठी

वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसान के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की जा रही है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग पुलिस और प्रशासन पर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं.

रीवा सहित बिंध्य क्षेत्र में यूरिया खाद की भारी कमी है. किसान रात-रातभर लाइन में लगकर टोकन लेते हैं और सुबह-सुबह केंद्रों पर पहुंचते हैं. बावजूद इसके उन्हें आवश्यक मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही. ऐसे हालात में प्रभु दयाल जैसे किसान की पिटाई का वीडियो लोगों के गुस्से को और बढ़ा रहा है.

Advertisement

पुलिस ने मारपीट से किया इनकार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह का कहना है कि किसी किसान के साथ मारपीट नहीं की गई. उनका दावा है कि प्रभु दयाल शराब के नशे में था और हंगामा कर रहा था. उसे केवल हिरासत में लिया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया.

वहीं प्रभु दयाल का कहना है कि वह पूरी तरह होश में था और सिर्फ अपनी मांग रख रहा था. किसान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे धमकाया और थाने ले जाकर केस करने की बात कही.



---- समाप्त ----