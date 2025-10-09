scorecardresearch
 

Feedback

बिल्डिंग से पांव लटकाए कूदने को तैयार...फोन पर रोती हुई लड़की ...ऐसे बची जान, VIDEO

रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मानसिक रोगी वार्ड में भर्ती एक युवती छत पर चढ़कर कूदने की कोशिश करने लगी. वह रोते हुए फोन पर बात कर रही थी. महिला सुरक्षाकर्मी रानी पासी ने समझाकर उसे सुरक्षित बचा लिया. युवती अस्पताल के एक स्टाफ की बेटी है. समय रहते बड़ी घटना टल गई.

Advertisement
X
ऐसे बचाई गई बिल्डिंग से कूदने को तैयार लड़की की जान (Photo: ITG)
ऐसे बचाई गई बिल्डिंग से कूदने को तैयार लड़की की जान (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती अस्पताल की बहुमंजिला इमारत की छत में चढ़कर कूदने का प्रयास करने लगी. यहां तक कि वह मोबाइल पर किसी से बात करके रो भी रही थी. अचानक ही किसी व्यक्ति की नजर उसपर पड़ी और उसने इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी. अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया.

इमारत पर चढ़ी महिला किसी की बातें सुनने को तैयार नहीं थी. अस्पताल में पदस्थ महिला सुरक्षाकर्मी ने बातों में उलझाकर उसे किसी तरह से पकड़ा. इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है.

अस्पताल अधीक्षक डॉ राहुल मिश्रा के मुताबिक कल एक लड़की अस्पताल की छत में बैठी थी और पैर नीचे करके मोबाइल पर फोन रोते हुए बात कर रही. जानकारी लगी वह मानसिक रोगी वार्ड में भर्ती थी और अस्पताल के ही एक स्टाफ की बेटी है. महिला सुरक्षाकर्मी रानी पासी और बाकी स्टाफ के द्वारा उसे बामुश्किल बचाया गया. उसे कैजुअल्टी में भर्ती किया गया है और एक बड़ी घटना टलने से बची है.

सम्बंधित ख़बरें

police team
डेढ़ साल की मासूम को दिया जहर, फिर खुद मौत की नींद सो गए मां -बाप...  
Man dead body found
अधजली लाश के बगल में बजता मोबाइल, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस 
rewa news
रीवा: बहू को नाचने से रोकने पर बुजुर्ग की हत्या 
man woman arrested
दुर्गा पंडाल में बहू को डांस करने से रोका तो पत्नी, बेटे और पोते ने ले ली जान 
rewa mp
रीवा MP ने बच्चों को रगड़-रगड़कर नहलाया 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement