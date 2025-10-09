बिल्डिंग से पांव लटकाए कूदने को तैयार...फोन पर रोती हुई लड़की ...ऐसे बची जान, VIDEO

मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती अस्पताल की बहुमंजिला इमारत की छत में चढ़कर कूदने का प्रयास करने लगी. यहां तक कि वह मोबाइल पर किसी से बात करके रो भी रही थी. अचानक ही किसी व्यक्ति की नजर उसपर पड़ी और उसने इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी. अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया.

इमारत पर चढ़ी महिला किसी की बातें सुनने को तैयार नहीं थी. अस्पताल में पदस्थ महिला सुरक्षाकर्मी ने बातों में उलझाकर उसे किसी तरह से पकड़ा. इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है.

अस्पताल अधीक्षक डॉ राहुल मिश्रा के मुताबिक कल एक लड़की अस्पताल की छत में बैठी थी और पैर नीचे करके मोबाइल पर फोन रोते हुए बात कर रही. जानकारी लगी वह मानसिक रोगी वार्ड में भर्ती थी और अस्पताल के ही एक स्टाफ की बेटी है. महिला सुरक्षाकर्मी रानी पासी और बाकी स्टाफ के द्वारा उसे बामुश्किल बचाया गया. उसे कैजुअल्टी में भर्ती किया गया है और एक बड़ी घटना टलने से बची है.

---- समाप्त ----