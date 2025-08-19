BJP सांसद जनार्दन मिश्र का मुसलमानों पर विवादित बयान, 150 जिलों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का किया दावा

1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो भारत में रह गए, वे अब यहां परेशानी का कारण बन रहे हैं. बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र का यह विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो में सांसद ने भारत के मुसलमानों को कांग्रेस की राजनीति का मोहरा बताते हुए कहा कि जो मुस्लिम भारत छोड़कर नहीं गए, वे अब यहां रहकर 'छाती में मेक ठोक रहे हैं,' यानी 'छाती में डंडा डाल रहे हैं.'

उन्होंने दावा किया कि जहां हिंदू बहुसंख्यक थे, वहां अब वे अल्पसंख्यक हो गए हैं. अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र का एक और विवादित वीडियो वायरल हो रहा है.

स्थानीय बघेली बोली में मिश्र ने कहा कि बंटवारे के समय पाकिस्तान की मांग करने वालों के साथ जाने वाले कुछ लोगों को कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए रोक लिया था. देखें Video:-

उन्होंने दावा किया कि देश के लगभग 150 जिले, जहां पहले हिंदू बहुसंख्यक थे, अब वहां मुस्लिम आबादी बढ़ने से हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं.

गौरतलब है कि जनार्दन मिश्र अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना पर बोलते हुए कहा था कि 'मोदी की दाढ़ी से मकान गिरते हैं.'

इसके अलावा, सांसद पहले 'IAS और IPS अधिकारियों को जिंदा दफनाने', 'हाथ काटने की धमकी', 'कचरा फैलाने वालों को फांसी देने' और 'सरपंच को 10 लाख रुपये तक के भ्रष्टाचार' की नसीहत देने जैसे बयानों के कारण चर्चा में रह चुके हैं. जनार्दन मिश्र का कोई भी बयान आते ही वायरल होना तय हो जाता है.

